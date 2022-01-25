CHP’li İBB karla mücadelede kullanılabilecek onlarca aracı İstanbul İtfaiyesi envanterinde çürümeye terk etti

İstanbul'da karla mücadele devam ediyor. Günlerdir süren kar esareti İstanbullulara zor anlar yaşatıyor.
Kentte birkaç gündür etkili olan kar yağışı dün akşam saatlerinde tipiyle beraber yaşamı olumsuz etkiledi.
Belediyenin yetersiz çalışmaları sonucu çok sayıda vatandaş evlerine ulaşamadı, geceyi dışarıda geçirdi. Otomobillerini yollara bırakan vatandaşlar sabah kadar ulaşımda güçlük çekti.
KARLA MÜCADELENİN EN ÖNEMLİ ARAÇLARI KULLANILMIYOR
CHP'li İBB yetersiz çalışmaları nedeniyle tepkilerin odağındayken çarpıcı bir gerçek ortaya çıktı. Buna göre İstanbul İtfaiyesi envanterinde bulunan ve karşa mücadelede kullanılabilecek 90 aracın kullanım dışı bırakıldığı görüldü.