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    • 25.01.2022 16:16
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    • 25.01.2022 16:32
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    CHP'li İBB karla mücadelede kullanılabilecek onlarca aracı İstanbul İtfaiyesi envanterinde çürümeye terk etti

    İstanbul'da etkili olan kar hayatı olumsuz etkiledi. Dün akşam kar esareti yaşayan İstanbullular trafikte zor anlar yaşadı. CHP'li İBB'nin yetersiz müdahalesi tepkilerin odağındayken çarpıcı bir gerçek ortaya çıktı. İBB'nin başta deprem, sel afetlerinde ve çeşitli kurtarma olaylarında kullanılmak üzere, özel ekipmanlarla donatılıp dizayn edilmiş ve daha önce karla mücadelenin ön safında yer alan çok maksatlı kurtarma araçlarının İstanbul İtfaiyesi envanterinde çürümeye terk edildiği anlaşıldı.

    takvim.com.tr
    CHP’li İBB karla mücadelede kullanılabilecek onlarca aracı İstanbul İtfaiyesi envanterinde çürümeye terk etti

    İstanbul'da karla mücadele devam ediyor. Günlerdir süren kar esareti İstanbullulara zor anlar yaşatıyor.

    Kentte birkaç gündür etkili olan kar yağışı dün akşam saatlerinde tipiyle beraber yaşamı olumsuz etkiledi.

    Belediyenin yetersiz çalışmaları sonucu çok sayıda vatandaş evlerine ulaşamadı, geceyi dışarıda geçirdi. Otomobillerini yollara bırakan vatandaşlar sabah kadar ulaşımda güçlük çekti.



    KARLA MÜCADELENİN EN ÖNEMLİ ARAÇLARI KULLANILMIYOR
    CHP'li İBB yetersiz çalışmaları nedeniyle tepkilerin odağındayken çarpıcı bir gerçek ortaya çıktı. Buna göre İstanbul İtfaiyesi envanterinde bulunan ve karşa mücadelede kullanılabilecek 90 aracın kullanım dışı bırakıldığı görüldü.

    CHP'li İBB karla mücadelede kullanılabilecek araçları İstanbul İtfaiyesi envanterinde çürümeye terk etti



        İTFAİYE İSTASYONLARINA "KULLANMAYIN" TALİMATI
        İtfaiye istasyonlarına verilen talimat doğrultusunda geçmişte karla mücadelede en ön safta bulunan araçların CHP'li İBB tarafından çürümeye terk edildiği anlaşıldı.

        Bugün karla mücadelede en verimli şekilde kullanılması gereken araçlar, inat ve ego tatmini uğruna itfaiye istasyonlarında bekletilerek 16 milyon İstanbullu'ya zulmedildi.

        İşte itfaiye istasyonlarında servis dışı bırakılan araçların kullanım Amacı:

        Başta Deprem, sel afetlerinde ve çeşitli kurtarma olaylarında kullanılmak üzere, özel ekipmanlarla donatılıp dizayn edilmiş, çok maksatlı kurtarma aracıdır.

        Zorlu koşullarda ve asfalt yollarda yüksek hızlarda seyredebilecek şekilde tasarlanmıştır. Yengeç yürüyüşü yapabilen araç 1,5 m derinliğindeki sularda ilerleyebilir. 450 mm alçalıp yükselebilmesi sayesinde % 40 yan eğimli arazilerde ilerleyebilir.

        Tüm lastiklerinde patlak git (run flat) sistemi bulunana araç patlak lastikle 40 km hız ile 40 km mesafeyi alabilir. Araçta ayrıca enkaz ve kar küreme aparatı vardır.

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        CHP’li İBB karla mücadelede kullanılabilecek onlarca aracı İstanbul İtfaiyesi envanterinde çürümeye terk etti
        Haberler Güncel CHP'li İBB karla mücadelede kullanılabilecek onlarca aracı İstanbul İtfaiyesi envanterinde çürümeye terk etti
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