CHP’li İBB karla mücadelede kullanılabilecek onlarca aracı İstanbul İtfaiyesi envanterinde çürümeye terk etti





İTFAİYE İSTASYONLARINA "KULLANMAYIN" TALİMATI

İtfaiye istasyonlarına verilen talimat doğrultusunda geçmişte karla mücadelede en ön safta bulunan araçların CHP'li İBB tarafından çürümeye terk edildiği anlaşıldı.



Bugün karla mücadelede en verimli şekilde kullanılması gereken araçlar, inat ve ego tatmini uğruna itfaiye istasyonlarında bekletilerek 16 milyon İstanbullu'ya zulmedildi.





İşte itfaiye istasyonlarında servis dışı bırakılan araçların kullanım Amacı:

Başta Deprem, sel afetlerinde ve çeşitli kurtarma olaylarında kullanılmak üzere, özel ekipmanlarla donatılıp dizayn edilmiş, çok maksatlı kurtarma aracıdır.