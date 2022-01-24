25 Ocak Salı uçak seferleri yapılacak mı yoksa iptal mi edildi? Uçak seferleri iptal mi? THY, Pegasus uçuşları…

Uçak seferleri iptal mi? Sabah saatlerinden itibaren tüm illerden vatandaşların merak ettiği konular arasında yer alıyor. Türkiye'yi etkisi altına alan yoğun kar yağışı nedeniyle günlük yaşam olumsuz etkileniyor ve ulaşım da zorlaşıyor. Şehir içi ya da dışına uçakla seyahat edecek olanlar ya da bilet almak isteyenler seferlerle ilgili bir aksama olup olmadığını araştırıyor. Peki 25 Ocak Salı uçak seferleri yapılacak mı yoksa iptal mi edildi? Bugün THY, Pegasus uçuşları yapılacak mı? Türk Hava Yolları (THY) ve Pegasus'tan açıklamalar geldi, işte son gelişmeler…
25 OCAK SALI UÇAK SEFERLERİ İPTAL Mİ?
Türk Hava Yolları (THY), olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın İstanbul Havalimanı varışlı ve kalkışlı yapılması planlanan 36 tarifeli seferi iptal ettiğini duyurdu.
Hava koşullarının operasyonlara olumsuz etkisini en aza indirmek için tedbirler almayı sürdüren THY, bu doğrultuda iç ve dış hatta planladığı bazı seferleri iptal etti.
THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "24 Ocak tarihli, İstanbul Havalimanı kalkışlı ve varışlı toplam 36 seferimiz iptal edilmiştir. Uçuş durumunuzu web sitemizde sorgulayabilirsiniz." ifadelerini kullandı.
Yolcuların uçuşlarıyla ilgili son durumu "https://www.turkishairlines.com/tr-int/ucak-bileti/ucus-durumu/" bağlantısından öğrenebilecekleri belirtildi.
THY, İstanbul'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın (24 Ocak Pazartesi) Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı yapılması planlanan 31 uçuşun iptal edildiğini daha önce duyurmuştu.