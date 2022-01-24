ABD Başkanı Joe Biden gazetecinin 'enflasyon'la ilgili sorusuna küfürle karşılık verdi: Aptal o. çocuğu

ABD Başkanı Joe Biden gazeteciye küfürler yağdırdı.

Beyaz Saray'da Rekabet Konseyi'yle yaptığı toplantının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Biden Fox News muhabiri Peter Doocy'nin enflasyondaki yükselişte mesuliyet kabul edip etmediği sorusuna küfürle karşılık verdi.

"NE APTAL BİR O. ÇOCUĞU..."

Biden Doocy'e "Bu büyük bir kazanç, daha çok enflasyon... Ne aptal bir o... çocuğu" şeklinde skandal bir yanıt verdi.

HAKARET ETMİŞTİ: APTALCA BİR SORU

Biden geçtiğimiz günlerde de Bir gazetecinin Ukrayna ve Rusya arasındaki kriz sonrası ABD ile Rusya arasında yaşanan gerilime ilişkin "Neden ilk adımı Putin'in atmasını bekliyorsunuz?" sorusuna hakaretle yanıt vermişti.

Biden gazetecinin sorusunun ardından kahkaha atarak "Bu ne salakça bir soru" ifadesini kullanmıştı.

ABD ZİRVE 39 YILIN ZİRVESİNDE

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), geçen ay aylık yüzde 0,5 artarak beklentilerin üzerine çıkarken, yıllık bazda yüzde 7 ile 39 yılın en yüksek artışını göstermeyi sürdürdü.