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    • 25.01.2022 02:48
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    • 25.01.2022 03:04
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    ABD Başkanı Joe Biden gazetecinin 'enflasyon'la ilgili sorusuna küfürle karşılık verdi: Aptal o. çocuğu

    Geçtiğimiz günlerde kendisine soru soran bir gazeteciye hakaret eten ABD Başkanı Joe Biden bu kez de küfürler yağdırdı. Fox News muhabiri Peter Doocy, Biden'a enflasyondaki yükselişte mesuliyet kabul edip etmediği sorusunu sordu. Biden ise, "Ne aptal bir o... çocuğu" şeklinde küfürle karşılık verdi.

    takvim.com.tr
    Biden’dan gazeteciye küfür!

    ABD Başkanı Joe Biden gazeteciye küfürler yağdırdı.

    Beyaz Saray'da Rekabet Konseyi'yle yaptığı toplantının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Biden Fox News muhabiri Peter Doocy'nin enflasyondaki yükselişte mesuliyet kabul edip etmediği sorusuna küfürle karşılık verdi.

    "NE APTAL BİR O. ÇOCUĞU..."
    Biden Doocy'e "Bu büyük bir kazanç, daha çok enflasyon... Ne aptal bir o... çocuğu" şeklinde skandal bir yanıt verdi.

    HAKARET ETMİŞTİ: APTALCA BİR SORU
    Biden geçtiğimiz günlerde de Bir gazetecinin Ukrayna ve Rusya arasındaki kriz sonrası ABD ile Rusya arasında yaşanan gerilime ilişkin "Neden ilk adımı Putin'in atmasını bekliyorsunuz?" sorusuna hakaretle yanıt vermişti.

    Biden gazetecinin sorusunun ardından kahkaha atarak "Bu ne salakça bir soru" ifadesini kullanmıştı.

    ABD ZİRVE 39 YILIN ZİRVESİNDE
    ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), geçen ay aylık yüzde 0,5 artarak beklentilerin üzerine çıkarken, yıllık bazda yüzde 7 ile 39 yılın en yüksek artışını göstermeyi sürdürdü.

    ABD Çalışma Bakanlığı 12 Ocak'ta Aralık 2021 dönemine ilişkin TÜFE verisini açıkladı.

    Buna göre, Amerikalı tüketicilerin yaşam maliyeti, geçen yılın son ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 0,5 arttı.

    Piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşen TÜFE verisinin, bu dönemde yüzde 0,4 artması öngörülüyordu.

    TÜFE, geçen yılın kasım ayında ise aylık bazda yüzde 0,8 artmıştı.

    YILLIK ENFLASYON YÜZDE 7'YE ULAŞTI
    Ülkede TÜFE, geçen ay yıllık bazda ise yüzde 7 artarak piyasa beklentileriyle paralel bir seyir izledi.

    Haziran 1982'den bu yana kaydedilen en büyük yükselişi göstermeye devam eden yıllık enflasyon, geçen yıl kasımda yıllık bazda yüzde 6,8 artmıştı.

    Söz konusu dönemde barınma ve ikinci el araç fiyatlarındaki artışlar tüketici fiyatlarındaki yükselişte etkili oldu.

    İkinci el araç fiyatları bu dönemde aylık yüzde 3,5 artarken, yıllık yüzde 37,3 yükseldi. Aynı dönemde barınma endeksi aylık yüzde 0,4 ve yıllık yüzde 4,1 arttı.

    Gıda endeksindeki aylık artış yüzde 0,5 ve yıllık artış yüzde 6,3'ü bulurken, enerji endeksinde aylık yüzde 0,4'lük azalışa karşı yıllık yüzde 29,3'lük artış kaydedildi.

    ÇEKİRDEK ENFLASYON BEKLENTİLERİN ÜZERİNDE
    Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE ise geçen ay aylık yüzde 0,6 artarak beklentilerin üzerinde bir seyir izledi.

        Çekirdek enflasyon, yıllık bazda da yüzde 5,5 artarak beklentileri geride bıraktı.

        Çekirdek TÜFE geçen yılın kasım ayında aylık yüzde 0,5 ve yıllık yüzde 4,9 artmıştı.

        Analistler, tüketici fiyatlarının neredeyse 40 yılın en yüksek artışını gösterdiğini, bu durumun ABD Merkez Bankasının (Fed) mart ayında faiz artırımına başlayacağı beklentilerini destekleyebileceğini belirtti.

        ABD BAŞKANI BİDEN: ENFLASYON KÜRESEL BİR SORUN
        ABD Başkanı Joe Biden, ABD'de açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

        ABD Başkanı Biden, verilerin, benzin ve gıda fiyatlarının düşmesiyle geçen ay manşet enflasyonda "anlamlı" bir düşüş yaşandığını ve aynı zamanda fiyat artışlarını yavaşlatmada ilerleme kaydettiklerini gösterdiğini söyledi.

        Fiyat artışlarının hala çok yüksek olması ve ailelerin bütçelerini sıkması nedeniyle yapacak çok işlerinin bulunduğunu belirten Biden, "Enflasyon, salgının neden olduğu ekonomik çöküşü atlatırken, hemen her gelişmiş ülkede ortaya çıkan küresel bir sorun." ifadesini kullandı.

        Joe Biden, ABD'nin en hızlı büyüyen ekonomilerden birine sahip olduğu için şanslı olduğunu kaydetti.

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