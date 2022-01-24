Habertürk yazarı Fatih Altaylı önce İBB'yi eleştirdi sonra sildi! Kendisine tepki gösterenlere resmen küfür etti!

HABERTÜRK, FETÖ'YÜ ÜZMEMEK İÇİN KENDİ MANŞETİNİ ELEŞTİRDİ

Habertürk Gazetesi'nin internet sitesinde yayınlanan ve Habertürk Gazetesi'nin 'F Tipi' astsubayın işleme itirafları" manşet haberini eleştirildiği skandal açıklama şöyle:

"1.) Medyadaki üslup ve terminoloji sorunu.

Bugün ilk olarak Türk medyasının kavram, sıfat ve terminoloji kullanma konusundaki özensizliğini ve bazı durumlarda da kötü niyetini mercek altına alacağız.

(…) Örneğin alın elinize herhangi bir merkez olma iddiasındaki büyük gazeteyi, kişiler ve oluşumlarla ilgili olarak kullanılan kavramlara ve sıfatlara bakın. "E tipi", "F tipi", "Yandaş", "Ergenekoncu", "Bölücü", "Liboş", "İrticacı", "İşbirlikçi", "Cumhuriyet karşıtı" vs. gibi sayısız sıfatlara bolca tanık olacağınız muhakkak. Bu sıfatların o gazetenin stratejik bir tercihinin sonucu mu kullanıldığı, yoksa kullanan kişinin özensizliğini ya da angajmanını çalıştığı kuruma empoze etmeye mi çalıştığı çoğu kez anlaşılamaz bile. Çünkü yukarıda da ifade edildiği gibi; kavramların aslında stratejik bakışı ifade ettiği stratejik bakışın ise ancak stratejik aklın ürünü olması gerektiğine dair bir bilinç medyada yeterince oluşmuş değil. Bu görüntünün bir sağlıksızlık işareti de olduğu açık.

Medyanın inandırıcılık ve güvenilirlik skalasında daha yükseğe çıkmak için bu hastalığına acilen teşhis koyup tedavisine de bir an önce başlamasında yarar ve zorunluluk var."

Habertürk Gazetesi, söz konusu metinle aynı gün o dönem Fetullah Gülen Cemaati olarak bilinen Fetullahçı Terör Örgütü'nün şantajlarına boyun eğdi.