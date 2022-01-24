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    • 24.01.2022 16:03
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    • 24.01.2022 16:16
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    Habertürk yazarı Fatih Altaylı önce İBB'yi eleştirdi sonra sildi! Kendisine tepki gösterenlere resmen küfür etti!

    İstanbul’daki yoğun kar yağışı ulaşımı kötü etkilerken İBB’nin karla mücadelesi yetersiz kalınca yollar buz pistine döndü. Habertürk yazarı Fatih Altaylı, önce İBB’nin yetersizliğini eleştirdi sonra ne olduysa bir anda tweetini sildi. Altaylı’nın tweetini silmesi sosyal medyada alay konusu olmasına neden oldu. Bazı kullanıcılar “Hani bağımsız gazeteciydiniz?” diye tepki gösterdi. Altaylı, saatler sonra sildiği tweet hakkında yeni bir paylaşım yaptı. Yaptığı paylaşımda kullandığı ifadeler hakareti geçti küfür boyutuna ulaştı. Altaylı, “Beni de kendiniz gibi yavşak zannetmeyin. İt sürüsü” dedi.

    takvim.com.tr

    İstanbul'daki yoğun kar yağışı trafiği felç ederken CHP'li İBB yönetiminin karla mücadelesi yine yetersiz kaldı. Birçok sürücü buz pistine dönen yollarda zor anlar yaşadı. İBB'nin yetersiz çalışmalarını eleştiren Habertürk yazarı Fatih Altaylı sosyal medya hesabından paylaştığı bir görüntüye "An itibarıyla Barbaros Bulvarı. Keşke biraz daha tuzlasalar" ifadelerini kullandı.

    Altaylı, İBB'ye tepki gösterdiği tweetini kısa süre sonra sildi.

    Fatih Altaylı'nın bu hareketi "Tweeti silmek için talimat mı aldı?" yorumlarını beraberinde getirdi.

        "HANİ SİZ BAĞIMSIZ GAZETECİYDİNİZ"
        Fatih Altaylı'nın İBB'yi eleştirdiği tweetini silmesi sosyal medyada tepki çekti.

        Bir kullanıcı, "Fatih altaylı bu twiti attı ve bir süre sonra sildi... Hani siz bağımsız gazeteciydiniz ? Hani gücünüz özgürlüğünüzdeydi ? Hiç samimi değilsiniz!" ifadeleriyle tepkisini gösterdi.

        ALTAYLI'DAN İĞRENÇ İFADELER
        Sosyal medya kullanıcılarının tepkilerine küfür dolu sözlerle cevap veren Altaylı, "Barbaros bulvarını tuzlasalar dediğin Tweetini niye sildin diye soran yavşak güruhuna yanıtımdır. Biraz ilerde tuzlama yapıldığını görünce sildim. Beni de kendiniz gibi yavşak zannetmeyin. İt sürüsü" dedi.

        BU TWEETİ SİLERKEN KÜFÜR ETMEMİŞTİ
        Altaylı'nın skandal sözlerinin ardından geçmişte gazetenin internet sitesinden sildirdiği haber yine akıllara geldi.

        Fatih Altaylı'nın, "En güçlü zamanında biz bu manşetleri attık" dediği ve Habertürk Gazetesi'nin 20 Mart 2009 tarihinde yayınlanan "F Tipi' astsubayın fişleme itirafları" başlıklı manşet haberin aynı gün internet sitesinden silindiğini, manşet haberden dolayı FETÖ'den özür dileyen metnin yayınlandığı ortaya çıkarması kamuoyunda geniş yankı bulmuştu.

            FATİH ALTAYLI PAYLAŞIMINI SİLDİ
            Fatih Altaylı; sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından paylaştığı "En güçlü zamanında biz bu manşetleri attık" paylaşımını silmek zorunda kaldı.

            ALTAYLI'NIN SİLDİĞİ O TWEETTE NE YAZIYORDU?

            Fatih Altaylı, 30 Ocak 2020 tarihinde Twitter'daki şahsi hesabından paylaşımda bulundu ve Habertürk Gazetesi Genel Yayın yönetmeni olduğu dönemde Habertürk'ün FETÖ ile mücadele ettiğini iddia etmişti.

            Altaylı; "Habertürk Gazetesi'nin 20 Mart 2009 tarihinde yayınlanan "F Tipi' astsubayın fişleme itirafları" başlıklı manşet haberin fotoğrafını ekleyerek, "En güçlü zamanında biz bu manşetleri attık" iddiasında bulundu.

            O MANŞET AYNI GÜN İNTERNET SİTESİNDEN SİLİNDİ!
            Ciner Grubu Başkanı Turgay Ciner; 1 Mart 2009 tarihinde Habertürk Gazetesi'ni kurdu ve gazetenin genel yayın yönetmenliğine Fatih Altaylı getirildi. Habertürk Gazetesi; kurulduktan 20 gün sonra o dönemde Fetullah Gülen Cemaati olarak bilinen Fetullahçı Terör Örgütü'nü eleştiren manşet yayınladı.
            Habertürk Gazetesi muhabiri Sibel Hürtaş'ın imzasının bulunduğu "F Tipi' astsubayın fişleme itirafları" başlıklı manşet haberde; Gülen grubuna bağlı olduğu öne sürülen üç astsubay Ali Balta, İsmail Dağ ve Orhan Güleç'in; Tümgeneral Rıdvan Ulugüler'in, 31 Aralık 2008 tarihinde yayımladığı kişiye özel belgede açıkça tahrifat yaptığı ifade edildi.

            ZAMAN GAZETESİ MANŞET HABERDEN DOLAYI TURGAY CİNER'İ UYARDI!
            Fetullahçı Terör Örgütü'nün yayın organı Zaman Gazetesi'nin internet sitesinde, 20 Mart 2009 tarihinde saat: 10:42'de yayınladığı, "Habertürk'te operasyonel haberler başladı: İşkence altında alınan ifadeleri yayınladı" başlıklı haberde; Ciner Grubu Başkanı ve Habertürk Gazetesi sahibi Turgay Ciner, Mustafa Balbay günlükleri üzerinden hedef gösterildi.

            HABERTÜRK GAZETESİ, FETÖ'DEN ÖZÜR DİLEDİ
            Zaman Gazetesi'nin yazısının ardından Türk basın tarihinde bir ilk yaşandı. Ciner Grubu, aynı günün öğle saatlerinde "'F Tipi' astsubayın işleme itirafları" başlıklı haberi Habertürk Gazetesi'nin internet sitesinden çıkardı. Ciner, bununla yetinmedi ve çıkarılan haberin yerine Gülen Grubu'ndan özür anlamında bir yazı yayınlandı.

                HABERTÜRK, FETÖ'YÜ ÜZMEMEK İÇİN KENDİ MANŞETİNİ ELEŞTİRDİ
                Habertürk Gazetesi'nin internet sitesinde yayınlanan ve Habertürk Gazetesi'nin 'F Tipi' astsubayın işleme itirafları" manşet haberini eleştirildiği skandal açıklama şöyle:
                "1.) Medyadaki üslup ve terminoloji sorunu.
                Bugün ilk olarak Türk medyasının kavram, sıfat ve terminoloji kullanma konusundaki özensizliğini ve bazı durumlarda da kötü niyetini mercek altına alacağız.
                (…) Örneğin alın elinize herhangi bir merkez olma iddiasındaki büyük gazeteyi, kişiler ve oluşumlarla ilgili olarak kullanılan kavramlara ve sıfatlara bakın. "E tipi", "F tipi", "Yandaş", "Ergenekoncu", "Bölücü", "Liboş", "İrticacı", "İşbirlikçi", "Cumhuriyet karşıtı" vs. gibi sayısız sıfatlara bolca tanık olacağınız muhakkak. Bu sıfatların o gazetenin stratejik bir tercihinin sonucu mu kullanıldığı, yoksa kullanan kişinin özensizliğini ya da angajmanını çalıştığı kuruma empoze etmeye mi çalıştığı çoğu kez anlaşılamaz bile. Çünkü yukarıda da ifade edildiği gibi; kavramların aslında stratejik bakışı ifade ettiği stratejik bakışın ise ancak stratejik aklın ürünü olması gerektiğine dair bir bilinç medyada yeterince oluşmuş değil. Bu görüntünün bir sağlıksızlık işareti de olduğu açık.
                Medyanın inandırıcılık ve güvenilirlik skalasında daha yükseğe çıkmak için bu hastalığına acilen teşhis koyup tedavisine de bir an önce başlamasında yarar ve zorunluluk var."
                Habertürk Gazetesi, söz konusu metinle aynı gün o dönem Fetullah Gülen Cemaati olarak bilinen Fetullahçı Terör Örgütü'nün şantajlarına boyun eğdi.
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                Haberler Güncel Habertürk yazarı Fatih Altaylı önce İBB'yi eleştirdi sonra sildi! Kendisine tepki gösterenlere resmen küfür etti!
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