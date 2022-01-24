Büyük başarı! Bu mahallede 685 gündür korona vakası görülmedi

Korona virüs vakalarında bir zamanlar en yüksek riskli il olarak başı çeken Samsun gördüğü yüksek vaka oranlarının ardından aşılamanın etkisiyle zirveyi başka illere bıraktı. Yoğun bakım doluluk oranlarının yüksek seyrettiği ve sağlıkçıların bu dönemde mesai mefhumu gözetmeden çalıştığı ilde son 1,5 yılda 3 binin üzerinde vatandaş korona virüsten hayatını kaybetti.