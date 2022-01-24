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    • 24.01.2022 15:36
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    • 24.01.2022 15:36
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    Büyük başarı! Bu mahallede 685 gündür korona vakası görülmedi

    Samsun'un Bafra ilçesine bağlı Gökalan Mahallesi'nde, Türkiye'de görülen ilk vakadan bugüne kadar hiç koronavirüs vakasına rastlanmadı. Mahalle sakinleri tedbiri üst düzeyde tutmaya devam ediyor.

    Bu mahallede 685 gündür korona vakası görülmedi

    Korona virüs vakalarında bir zamanlar en yüksek riskli il olarak başı çeken Samsun gördüğü yüksek vaka oranlarının ardından aşılamanın etkisiyle zirveyi başka illere bıraktı. Yoğun bakım doluluk oranlarının yüksek seyrettiği ve sağlıkçıların bu dönemde mesai mefhumu gözetmeden çalıştığı ilde son 1,5 yılda 3 binin üzerinde vatandaş korona virüsten hayatını kaybetti.

    Vaka oranlarının yüksek seyrettiği dönemlerde bile Gökalan Mahallesi sakinleri kendisini korudu. Mahallenin girişine asılan pankartla mahalleye davetsiz misafir kabul edilmedi. Mahalleye girmek isteyenlerin HES koduna bakıldı.

    Türkiye'de Sağlık Bakanlığı tarafından 11 Mart 2020 tarihindeki ilk korona virüs vakasından günümüze kadar geçen zamanda Gökalan Mahallesi'nde korona vakasına rastlanılmadı.

    Küçük çocukların da maske takıp kurallara uyduğu 65 nüfuslu Gökalan Mahallesi tedbirlerine devam ediyor.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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    Haberler Güncel Büyük başarı! Bu mahallede 685 gündür korona vakası görülmedi
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