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    • 25.01.2022 09:15
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    Avar kar fırtınası saat kaçta başlayacak, kaç gün sürecek? Avar kar fırtınası nedir? İstanbul, Kocaeli, Düzce, Sakarya....

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'da etkili olan kar yağışının cuma gününe kadar aralıklarla devam edeceğini duyurdu. Kar yağışının 3 gün boyunca aralıklarla kentte etkisini sürdürecekken, Avar kar fırtınası Avrupa yakasına yayılmaya başladı. Peki, Avar kar fırtınası nedir? Avar kar fırtınası saat kaçta başlayacak, kaç gün sürecek? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Avar kar fırtınası nedir? Avar kar fırtınası saat kaçta başlayacak, kaç gün sürecek?

    Avar kar fırtınası hakkında aramalar hız kazandı. Yurt genelinde devam eden kar yağışının cuma gününe kadar etkili olacağı söyleniyor. AFAD tarafından yapılan son dakika açıklamada, ülke genelinde yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle vatandaşlardan meteorolojik uyarıları takip ederek zorunlu olmadıkça yola çıkmamalarını istedi. Öte yandan Vortex destekli Avar kar fırtınası kütlesinin İstanbul'a doğru geldiği ve saatlerce sürecek kar yağışlarının başlayacağı söylendi. Peki, Avar kar fırtınası nedir? Avar kar fırtınası saat kaçta başlayacak, kaç gün sürecek? İşte merak edilenler!

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), İstanbul için yeni bir uyarıda bulundu. Buna göre, İstanbul'da geçen hafta cuma akşam saatlerinden itibaren etkili olan soğuk hava ve kar yağışı, 3 gün boyunca aralıklarla devam edecek. Öte yandan vortex destekli Avar kar fırtınası kütlesinin İstanbul'un Avrupa yakasına yayılmaya başladığı ve saatlerce sürecek kar yağışlarının görüleceği belirtildi.

    AVAR KAR FIRTINASI NEDİR, NE DEMEK?
    Kar yağışı ve fırtınayı içinde barındıran soğuk hava dalgasına ''Avar kar fırtınası'' denmektedir.

    ''Avar'' kelimesi, eski Türkçe'de ''heybetli'' anlamına gelmektedir. Bu kavramdan yola çıkarak yoğun kar yağışının etkili olacağı düşünülebilir.

        2022 AVAR KAR FIRTINASI TÜRKİYE'YE NE ZAMAN GELECEK?
        Avar kar fırtınasının Türkiye'de, 21 - 28 Ocak 2022 tarihlerinde etkili olacağı düşünülüyor.

        Avar kar fırtınasının; Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin tamamında etkili olması bekleniyor.

        SAAT 17:00'DEN SONRA DIŞARIDA KALMAYIN

        Hava Durumu raporunu paylaşan ve uyarılarda bulunan Prof. Dr. Orhan Şen, şunları söyledi:

        "Saat 17:00'den sonra sıcaklık daha düşecek. Kar tipiye dönebilir. Tipi şeklindeki karda nefes alıp vermekte güçlük çekersiniz. Oksijen problemi çıkması demek de hipotermi ve kalp krizi risklerini arttırır. Saat 17:00'den sonra, 18:00'den sonra dışarda kalmayın."
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        Haberler Güncel Avar kar fırtınası saat kaçta başlayacak, kaç gün sürecek? Avar kar fırtınası nedir? İstanbul, Kocaeli, Düzce, Sakarya....
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