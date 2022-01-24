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    • 24.01.2022 15:33
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    Son dakika mesai saatleri! İstanbul kamuda mesai saati bitti mi,kaçta bitecek? İstanbul Valiliği mesai saatleri açıklaması!

    İstanbul kamu mesai saatleri hakkında araştırmalar hız kazandı. Yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle Vali Yerlikaya İstanbul mesai saatleri hakkında düzenleme yapıldığını açıkladı. Vali Yerlikaya, "‘Kıymetli İstanbullular Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzden alınan bilgiye göre #İstanbul’da kar yağışı akşam saatlerinde yoğunlaşacaktır." ifadelerine yer verdi ve mesainin biteceği saati açıkladı. Peki, İstanbul kamuda mesai saati kaçta bitecek? İşte detaylar!

    takvim.com.tr

    Mesai saatleri ile ilgili açıklama İstanbul Valisi Ali Yerlikaya tarafından yapıldı. Vali Yerlikaya İstanbul mesai saatleri hakkında yaptığı açıklamada, 'Kıymetli İstanbullular Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzden alınan bilgiye göre #İstanbul'da kar yağışı akşam saatlerinde yoğunlaşacaktır.' dedi ve mesainin biteceği saati açıkladı.

    MESAİ SAATLERİ KAÇTA BİTECEK?

    İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 'Kıymetli İstanbullular Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzden alınan bilgiye göre #İstanbul'da kar yağışı akşam saatlerinde yoğunlaşacaktır. Ulaşımdaki aksamalar dikkate alınarak kamu kurum ve kuruluşlarında, nöbetçi personel bırakılmak suretiyle mesailer; 15.30'da SONA ERECEKTİR.' açıklamasını yaptı.

    İSTANBUL HAVA DURUMU

    İstanbul'da cuma akşam saatlerinden itibaren etkili olan soğuk hava ve kar yağışı devam ediyor. Meteoroloji, İstanbul'da kar yağışının il genelinde etkili olacağını belirterek, dikkatli olunmasını istedi. Meteoroloji'den yapılan açıklamada "İstanbul'un kuzey ve batı kesimleri ile boğaz çevresinde yoğun olmak üzere deniz etkili kar yağışlarının aralıklarla kentte etkisini sürdürmesi bekleniyor" denildi. Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, bugün İstanbul'un genelinde kar yağışı görüleceğini belirterek, il genelinde gece ve sabah saatlerinde buzlanmaya dikkat edilmesi gerektiğini belirtti. AFAD da vatandaşlardan meteorolojik uyarıları takip ederek, zorunlu olmadıkça yola çıkmamalarını istedi.

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    Haberler Güncel Son dakika mesai saatleri! İstanbul kamuda mesai saati bitti mi,kaçta bitecek? İstanbul Valiliği mesai saatleri açıklaması!
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