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    • 23.01.2022 09:22
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    Yunanistan 1922'de denize dökülmekten ve iflas etmekten ders almadı hala silahlanıp borçlanıyor

    Yunanistan bir kez daha silahlanmanın derdine düştü. Son olarak Fransa'dan aldıkları savaş uçaklarını kutsayarak göreve aldılar. Sabah gazetesi yazarı Prof. Dr. Erhan Afyoncu yazısında "Yunanistan, 100 yıl önce “İki kıta beş denizde büyük Yunanistan” hayallerine dalıp Anadolu’yu işgal etmek için aşırı borçlanarak silahlandı. “Milli Mücadele” sonunda 1922’de ordusu denize dökülürken Yunanistan da aşırı borçtan iflas etti" ifadelerini yazdı. Afyoncu'nun yazısı şu şekilde:

    Yunanistan 1922’den ders almadı hala borçlanıyor

    Yunanistan, Batı'da ne zaman Türk karşıtlığı artsa en öne çıkarak durumdan istifade etmeye çalışır. Günümüzde de 100 yıl önce başına gelenleri unutup, Fransa gibi bazı ülkelerin gazına gelerek ülkesinin ekonomik gücünün çok üzerinde bir silahlanma politikasına girdi. Bir asır önceki idarecilerinin boş hayallerinin Yunanistan'ı ne hale getirdiğini unutuyor. Hatice Yıldırım ve Cengiz Mutlu bu meseleyi araştırmalarında anlatırlar.


    YUNANİSTAN'A PARA YAĞDI
    Venizelos, İngiliz ve Fransız askerlerinin desteğiyle 1917 Haziran'ında Kral Konstantin'i tahtından indirerek savaş sonrası kazanımlardan faydalanmak amacıyla Yunanistan'ı I. Dünya Savaşı'na dahil etti. Cihan Harbi'nin bitmesinden sonra hayallere dalarak Anadolu'yu işgale kalktı. Kuruluşundan itibaren Batılı devletler tarafından siyasi, mali ve askeri anlamda desteklenen Yunanistan'ın bu durumu Milli Mücadele sırasında da devam etti. Yunanistan'ın savaşı devam ettirecek herhangi bir mali kuvveti olmamasına rağmen gaza gelerek, "Megali İdea" hayalleri kurup, emperyalist devletlerin siyasetine alet oldu.

    1918 Şubat'ında müttefik devletlerin yardımları Yunanistan'a ulaştı. 12 milyon pound İngiltere'den, 300 milyon frank Fransa'dan ve 50 milyon dolar Amerika'dan gelmişti. İngiltere Mart 1919'a kadar 2 milyon pound daha gönderdi.

        İngilizlerin desteğiyle Batı Anadolu'yu işgale başlayan Yunanistan, ummadığı bir direnişle karşılaştı. Yunanistan'ın Anadolu'da uğradığı hayal kırıklığı Yunan siyasetini de değiştirdi.

        Kasım 1920'deki seçimleri İtilaf Devletleri'ne yakın olan Venizelos'un kaybetmesi ve ardından Kral Konstantin'in geri dönmesi, İtilaf Devletleri tarafından verilen destek ve yardımların kesilmesine sebep oldu. Bu durum mali buhranı da beraberinde getirdi.

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