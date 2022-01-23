Son dakika İDO seferleri iptal mi? 23 Ocak İDO, BUDO sefer saatleri hakkında açıklama geldi mi? sorularının yanıtları araştırılıyor. Hava şartlarındaki olumsuzluklar nedeniyle günlerdir İDO ve BUDO seferlerinde aksamalar meydana geliyor. 2 gün üst üste İDO ve BUDO seferleri yapılamamıştı. Gelen son dakika duyurular üzerinde seferler iptal edilmişti. 23 Ocak Pazar günü için de İDO seferleri iptal mi? 23 Ocak İDO, BUDO sefer saatleri hakkında açıklama geldi mi? sorularına yanıt aranıyor. İşte konuya ilişkin son dakika gelişmeler...
Öte yandan 21 Ocak günü için iptal duyursu şöyle yapılmıştı;
İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferleri iptal edilmiştir.
İptal edilen seferler şöyle:
İDO
Yenikapı-Yalova - 07.45
Bandırma-Yenikapı-Kadıköy - 07.45
Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 08.30
Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa 09.15