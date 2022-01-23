Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 23.01.2022 09:30
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 23.01.2022 09:46
    ABONE OL

    Son dakika İDO seferleri iptal mi? 23 Ocak İDO, BUDO sefer saatleri hakkında açıklama geldi mi?

    23 Ocak Pazar sabah saatlerinden itibaren İDO ve BUDO'yu kullanmak isteyen yolcular araştırmalara koyuldu. Bu kapsamda İDO seferleri iptal mi? 23 Ocak İDO, BUDO sefer saatleri hakkında açıklama geldi mi? soruları gündeme geldi. İşte son dakika gelişmeler...

    Son dakika İDO seferleri iptal mi?

    Son dakika İDO seferleri iptal mi? 23 Ocak İDO, BUDO sefer saatleri hakkında açıklama geldi mi? sorularının yanıtları araştırılıyor. Hava şartlarındaki olumsuzluklar nedeniyle günlerdir İDO ve BUDO seferlerinde aksamalar meydana geliyor. 2 gün üst üste İDO ve BUDO seferleri yapılamamıştı. Gelen son dakika duyurular üzerinde seferler iptal edilmişti. 23 Ocak Pazar günü için de İDO seferleri iptal mi? 23 Ocak İDO, BUDO sefer saatleri hakkında açıklama geldi mi? sorularına yanıt aranıyor. İşte konuya ilişkin son dakika gelişmeler...

    İDO SEFERLERİ İPTAL Mİ?

    23 Ocak İDO ve BUDO iptal edilen seferlerini duyurdu. Bugün bazı sefer saatleri iptal edildi.

    İDO İPTAL EDİLEN SEFERLER

    BUDO İPTAL EDİLEN SEFERLER

    Öte yandan 21 Ocak günü için iptal duyursu şöyle yapılmıştı;

    İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferleri iptal edilmiştir.

    İptal edilen seferler şöyle:

    İDO
    Yenikapı-Yalova - 07.45
    Bandırma-Yenikapı-Kadıköy - 07.45
    Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 08.30
    Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa 09.15

        BUDO
        07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
        08:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
        09:30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
        09:30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)
        10:00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
        10:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Ali Babacan’a resimli protesto!
        Haberler Güncel Son dakika İDO seferleri iptal mi? 23 Ocak İDO, BUDO sefer saatleri hakkında açıklama geldi mi?
            SON DAKİKA