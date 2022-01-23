Son dakika İDO seferleri iptal mi? 23 Ocak İDO, BUDO sefer saatleri hakkında açıklama geldi mi? sorularının yanıtları araştırılıyor. Hava şartlarındaki olumsuzluklar nedeniyle günlerdir İDO ve BUDO seferlerinde aksamalar meydana geliyor. 2 gün üst üste İDO ve BUDO seferleri yapılamamıştı. Gelen son dakika duyurular üzerinde seferler iptal edilmişti. 23 Ocak Pazar günü için de İDO seferleri iptal mi? 23 Ocak İDO, BUDO sefer saatleri hakkında açıklama geldi mi? sorularına yanıt aranıyor. İşte konuya ilişkin son dakika gelişmeler...