Yunanistan’ın EastMed hayallerini çöpe attık! Türkiye’nin artan bölgesel askeri üstünlüğü ağır bastı

Dönemin ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Mart 2019'da Kudüs'te düzenlenen Yunanistan, GKRY ve İsrail zirvesine katılarak yapılması planlanan EastMed projesine ABD'nin desteğini bir kez daha ilan etmişti. Böylece Washington, Türkiye'yi dışlayan DAGF ve EastMed'e açık destek sunarak, Doğu Akdeniz'deki tarafını tartışmasız bir şekilde ortaya koymuştu. Aslında tüm bunlar ABD'nin diplomatik manevra alanını kısıtlayacak derecede yükü ve bedeli ağır siyasi girişimlerdi.

KAÇIRILAN FIRSATLAR

Washington yönetiminin Doğu Akdeniz meselesine bu denli dahil olmasının önemli bir nedeni de Türkiye'nin Rusya'dan S-400 alımından duyduğu rahatsızlıktı. Bu yüzden ABD, Doğu Akdeniz'de Türkiye karşıtı bir politika ile Ankara'yı cezalandırmayı hedefliyordu. Yunanistan ve GKRY'nin amacı zaten belliydi. İsrail ise kendisine yeni bir siyasi alan açılmasından memnundu. Ancak EastMed'in Türkiye'yi cezalandırıcı bir araca dönüştürmesi, tarihi fırsatları baltalayan ve birçok açıdan ciddi sorunlara yol açan ciddi bir hataydı. Bunlar şöyle özetlenebilir: