Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 23.01.2022 23:27
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 24.01.2022 15:47
    ABONE OL

    25 Ocak Salı İstanbul'da üniversiteler tatil mi edildi? İstanbul'da yarın üniversiteler tatil mi? İstanbul Valiliği son dakika!

    Soğuk havanın etkisini göstermesiyle vatandaşlar üniversitelerin tatil olup olmadığını merak ediyor! Ulaşımda yaşanan bazı aksaklıkların ardından İstanbul Valiliği tarafından tatil açıklaması gelmeye başladı. Peki, İstanbul'da yarın üniversiteler tatil mi? 24 Ocak - 25 Ocak İstanbul'da üniversiteler tatil mi edildi? İstanbul Valiliği son dakika açıklamaları!

    İstanbul’da yarın üniversiteler tatil mi?

    İstanbul'da üniversiteler tatil mi sorusu akşam saatleri itibariyle araştırılmaya başlandı. İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle üniversiteler için son dakika haber geldi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da üniversitelerde eğitim ve öğretime ara verildiğini duyurdu. Peki, İstanbul'da yarın üniversiteler tatil mi? 24 Ocak - 25 Ocak İstanbul'da üniversiteler tatil mi edildi? İstanbul Valiliği son dakika açıklamaları!

    Son dakika haberleri... İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da üniversitelerde eğitim ve öğretime Pazartesi ve Salı günü ara verildiğini duyurdu.

    Son dakika haberleri... İstanbul'da etkili olan kar yağışı sonrası İstanbul'da üniversiteler ve sınavlara iki gün ara verildi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada, "İstanbul'daki üniversitelerimizde eğitime ve sınavlara 2 gün süreyle (pazartesi-salı) ara verilmiştir. Önce sağlık, önce güvenlik." ifadelerini kullandı.

        Olumsuz hava koşulları nedeniyle 9 ilde bazı eğitim ve öğretim kurumlarında "yüz yüze eğitim" faaliyetlerine ara verildi.

        Öte yandan bazı illerde de hamile, engelli ve 3 yaş altı bebeği bulunan kamu görevlilerine dari izin verildi. İşte detaylar...

        İSTANBUL

        İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul'da devam eden olumsuz hava koşulları nedeniyle İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde 24-25 Ocak 2022 tarihlerinde eğitime ara verildiğini belirtti.

        ADIYAMAN

        Adıyaman'da etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kreş ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitime yarın ara verildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, il genelinde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı kreşleri yarın tatil edildi.

        Kamu kurumlarında görevli engelli personel ile hamile, emziren anneler ve küçük çocuğu olan kreş hizmetinden yararlanamayacak anneler de yarın idari izinli sayılacak.

        KOCAELİ

        Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, olumsuz hava koşulları nedeniyle Kocaeli'de tüm eğitim ve öğretim kurumlarında "yüz yüze eğitim" faaliyetlerine yarın ara verildiğini duyurdu.

        Yavuz, yaptığı yazılı açıklamada, olumsuz hava koşulları sebebiyle mağduriyet yaşanmaması için kararın alındığı belirtilerek, şöyle denildi:
        "Valiliğimizce; halk eğitim merkezleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kurslarımız da dahil olmak üzere bütün eğitim ve öğretim kurumlarında 'yüz yüze eğitim' faaliyetlerine 24 Ocak 2022 Pazartesi günü 1 gün süreyle ara verilmiştir."

        Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelliler ile hamile personelin de ayrıca bir talimat veya talebe gerek kalmaksızın aynı gün idari izinli sayılacakları da belirtildi.

        SAKARYA

        Sakarya Valiliğince, kentte etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitim veren kurumların faaliyetlerine yarın ara verildiği bildirildi.

        Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, halk eğitim merkezleri, özel eğitim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kursları da dahil olmak üzere bütün eğitim kurumlarında yüz yüze eğitim faaliyetlerine olumsuz hava koşulları nedeniyle mağduriyet yaşanamaması için 24 Ocak Pazartesi ara verildiği belirtildi.

        Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malul ve engelliler ile hamile personelin de ayrıca talimat veya talebe gerek kalmaksızın yarın idari izinli sayılacağı ifade edildi.

        ŞANLIURFA

        Şanlıurfa'da olumsuz hava koşulları nedeniyle engelli, hamile ve 3 yaş altı çocuğu olan bayan kamu görevlilerinin 5 gün idari izinli sayılacağı açıklandı.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar yağışının kentte etkili olduğu belirtildi.

        Buna bağlı olarak olumsuz hava koşullarının hafta boyunca devam edeceği kaydedilen açıklamada, "24-28 Ocak tarihleri arasında engelli, hamile ve 3 yaş altı çocuğu olan bayan kamu görevlilerimiz 5 gün süreyle idari izinli sayılacaklardır. Sürücü Kursları, Halk Eğitim Merkezleri ve Rehabilitasyon Merkezlerimiz de aynı tarihlerde tatil edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

        GAZİANTEP

        Gaziantep Valisi Davut Gül, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarından itibaren hamile, engelli ve 3 yaş altı bebeği bulunan kamu görevlilerine 5 gün idari izin verildiğini söyledi.

        Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, olumsuz hava şartlarının yeni haftada da devam edeceğini belirtti.

        Bu yüzden bir dizi tedbir alındığını belirten Gül, "Hamile, engelli ve üç yaş altı çocuğu bulunan kamu görevlilerine 24-28 Ocak tarihleri arasında 5 gün idari izin verilmiştir. Halk eğitim ve rehabilitasyon merkezleri de aynı tarihlerde tatil edilmiştir" açıklamasını yaptı.


            KONYA

            Etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle kamuda çalışan hamile ve engelliler ile 3 yaş altı çocuğu bulunan kadınlar 5 gün süreyle izinli olacak.

            Konya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, devam eden kar yağışı, aşırı don ve buzlanma nedeniyle "Hamile, engelli, 3 yaş altı çocuğu bulunan kadın (istisnai kurumlar hariç) ve harp malulü, gazilerden (% 40 üzeri sağlık raporu bulunanlar) kamu görevlilerine 24 Ocak'tan itibaren 5 gün süreyle idari izin verilmiştir." denildi.

            Açıklamada, halk eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel kreş ve gündüz bakımevleri ile çocuk kulüplerinin de 24 Ocak'tan itibaren 3 gün süreyle tatil edildiği kaydedildi.

            KARAMAN

            Karaman'da etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle kamuda çalışan hamile ve engelliler ile 3 yaş altı çocuğu bulunan kadınlar 3 gün süreyle izinli olacak.

            Karaman Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, devam eden kar yağışı, aşırı don ve buzlanma nedeniyle hamile, engelli, 3 yaş altı çocuğu bulunan kadın (istisnai kurumlar hariç) ve harp malulü, gazilerden (yüzde 40 üzeri sağlık raporu bulunanlar) kamu görevlilerine 24 Ocak'tan itibaren 3 gün idari izin verildiği belirtildi.

            Açıklamada, halk eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel kreş ve gündüz bakımevleri ile çocuk kulüplerinin 24 Ocak'tan itibaren 3 gün süreyle tatil edildiği kaydedildi.

            YOZGAT

            Yozgat'ta yoğun kar yağışı nedeniyle engelli, hamile, 60 yaş ve üstü yönetici olmayan kamu görevlilerinin 24 ve 25 Ocak tarihlerinde idari izinli sayılacağı bildirildi.

            Yozgat Valiliğinden yapılan açıklamada, Vali Ziya Polat başkanlığında İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplantısının yapıldığı belirtildi.

            Yoğun kar yağışı nedeniyle, il genelinde engelli, hamile, 60 yaş ve üstü yönetici olmayan kamu görevlilerinin 24-25 Ocak tarihlerinde 2 gün idari izinli sayılmasına karar verildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

            "İlimiz genelinde tüm özel eğitim ve öğretim kurumları ve halk eğitim merkezlerinin eğitim, öğretim ve tüm faaliyetlerine pazartesi ve salı günü olmak üzere 2 gün ara verilmiştir. 24-25 Ocak tarihlerinde yapılacak MTSK elektronik sınavlar ileri bir tarihe ertelenmiştir. Özel bakım rehabilitasyon kurum ve kuruluşlarında, özel kreş, gündüz bakım evlerinde ve çocuk kulüplerinde görevli engelli ve hamile çalışanlar 24-25 Ocak tarihlerinde iki gün idari izinli sayılacaktır."

            BİTLİS

            Bitlis'te kar yağışı nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personel yarın idari izinli olacak.

            Valilikten yapılan açıklamada, kentte devam eden kar yağışının yaşamı olumsuz etkilediği belirtildi.

            Açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            İstanbul’da uyarı üstüne uyarı! Yoğun kar geliyor
            Haberler Güncel 25 Ocak Salı İstanbul'da üniversiteler tatil mi edildi? İstanbul'da yarın üniversiteler tatil mi? İstanbul Valiliği son dakika!
                SON DAKİKA