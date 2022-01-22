Türkiye kar altında! AFAD'dan kar yağışıyla ilgili son dakika açıklaması: Araçlar yolda kaldı, kazalar yaşandı...

İllerde oluşan son durum şu şekilde:

Mardin: Olumsuz hava koşullarından etkilenen 950 vatandaş güvenli bölgeye alınarak kumanya dağıtımı yapıldı.

Kırşehir: Kırşehir- Ankara yolunda şiddetli rüzgar sonucu bir yüksek gerilim direği kara yoluna devrildi. Herhangi bir yaralanma ve can kaybına neden olmadı. Kısa süren çalışma sonrası yol trafiğe açıldı.

Batman: AFAD ve Kızılay tarafından yurtlara alınan 210 vatandaşın akşam yemekleri ve sabah kahvaltıları karşılandı. Yollarda mahsur kalan 400 kişi güvenli alanlara alındı.