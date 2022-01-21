Son dakika: Ankara'da 15 Temmuz görselleri kaldırıldı! Sessiz sedasız çıkardılar

Mansur Yavaş'ın belediye başkanlığı yaptığı Ankara'da skandallar bitmek bilmiyor. Alçak FETÖ kalkışması sonrası Ankara Büyükşehir Belediyesi kampüsüne asılan 15 Temmuz görselleri sessiz sedasız kaldırıldı.
Kaldırılmadan önce posterler
Kimsenin anlam veremediği olayla ilgili açıklama da yapılmadı. Vatandaşlar posterleri göremeyince tepki gösterdi.
CHP yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı iştirak şirketlerinin de adeta Millet İttifakı ortaklarının çiftliğine dönüştürüldüğü ortaya çıktı. İBB'de CHP'den aday olup kazanamayan isimlerin 'hak, adalet ve liyakat' gözetilmeksizin iştirak şirketlerinin yönetim kurullarında görevlendirilerek ballı maaş ödenmesinin bir benzeri Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde de yaşanıyor.
MANSUR O İSİMLERİ MAAŞA BAĞLADI
CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, 40'a yakın CHP'li ve İYİ Partili ismi belediyenin iştiraki olan 16 şirketin yönetim kurulu başkanlığı ve üyeliklerine atayıp maaşa bağladığı ortaya çıktı. Yavaş'ın maaşa bağladığı isimler arasında, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanı olan ve FETÖ'den tutuklu eski MİT'çi Enver Altaylı ile bin 159 kez telefonla görüştüğü belirlenen Rasim Bölücek ile Sözcü Gazetesi yazarı Ayşe Sucu da yer alıyor.
KK'NIN AKIL HOCASI
New York'ta ikamet eden Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Rasim Bölücek, belediye iştiraki Metropol A.Ş.'nin yönetim kurulu üyesi olarak aylık 6 bin lira maaş alıyor. Bölücek'e ödenen maaş, 200 bin lirayı geçmiş durumda. 20 Mayıs 2019'da yönetim kurulu üyesi olarak atanan Bölücek, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun akıl hocası olarak biliniyor.
BÖLÜCEK DOSYASINDA NELER VAR NELER!
FETÖ'den tutuklu eski MİT'çi Enver Altaylı, hakkında düzenlenen iddianamede, Kılıçdaroğlu'nun akıl hocası Rasim Bölücek ile 1159 adet telefon görüşmesi yaptıkları tespit edilmişti. Konuyla ilgili konuşan Rasim Bölücek, "Evet, görüştük. Enver Abi hiperaktiftir. Beni günde 10 kez aramıştır" ifadelerini kullandı. Rasim Bölücek'in bu açıklamaları FETÖ ile CHP arasındaki derin ilişki gözler önüne serildi.
İddianameye göre, Enver Altaylı, bazı siyasi parti genel başkanlarının 'FETÖ mensubu olduğu tespit edilen danışmanları' aracılığıyla bu partilere etki etmeye çalıştı. Bu kapsamda Altaylı'nın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı olduğu belirtilen Rasim Bölücek ile telefon trafiğine yer verildi. Altaylı, rehberinde 'Bölücek Rasim' ibaresi ile kayıtlı cep numarası ile 1022 kez görüştü. Bu görüşmelerin 767'sinde Altaylı, 197'sinde Bölücek aradı. Görüşmelerin süresi 2 gün 13 saat 59 dakika 22 saniye tuttu. Ancak bu görüşmelerin hangi tarihlerde yapıldığı iddianamede belirtilmedi.