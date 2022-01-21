Son dakika: Ankara'da 15 Temmuz görselleri kaldırıldı! Sessiz sedasız çıkardılar

KK'NIN AKIL HOCASI

New York'ta ikamet eden Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Rasim Bölücek, belediye iştiraki Metropol A.Ş.'nin yönetim kurulu üyesi olarak aylık 6 bin lira maaş alıyor. Bölücek'e ödenen maaş, 200 bin lirayı geçmiş durumda. 20 Mayıs 2019'da yönetim kurulu üyesi olarak atanan Bölücek, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun akıl hocası olarak biliniyor.

BÖLÜCEK DOSYASINDA NELER VAR NELER!

FETÖ'den tutuklu eski MİT'çi Enver Altaylı, hakkında düzenlenen iddianamede, Kılıçdaroğlu'nun akıl hocası Rasim Bölücek ile 1159 adet telefon görüşmesi yaptıkları tespit edilmişti. Konuyla ilgili konuşan Rasim Bölücek, "Evet, görüştük. Enver Abi hiperaktiftir. Beni günde 10 kez aramıştır" ifadelerini kullandı. Rasim Bölücek'in bu açıklamaları FETÖ ile CHP arasındaki derin ilişki gözler önüne serildi.

İddianameye göre, Enver Altaylı, bazı siyasi parti genel başkanlarının 'FETÖ mensubu olduğu tespit edilen danışmanları' aracılığıyla bu partilere etki etmeye çalıştı. Bu kapsamda Altaylı'nın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı olduğu belirtilen Rasim Bölücek ile telefon trafiğine yer verildi. Altaylı, rehberinde 'Bölücek Rasim' ibaresi ile kayıtlı cep numarası ile 1022 kez görüştü. Bu görüşmelerin 767'sinde Altaylı, 197'sinde Bölücek aradı. Görüşmelerin süresi 2 gün 13 saat 59 dakika 22 saniye tuttu. Ancak bu görüşmelerin hangi tarihlerde yapıldığı iddianamede belirtilmedi.