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    • 22.01.2022 10:27
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    Türkiye'nin ilk Milli İstihbarat Gemisi Ufuk'u dünya konuşuyor! İlk 10'a girdi

    Türkiye'nin ilk istihbarat gemisi TCG Ufuk, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle hizmete alındı. Milli imkanlarla üretilen 'TCG Ufuk' büyük yankı uyandırdı. İngiliz savunma basını geminin istihbarat kabiliyetine dikkat çekti: 99,5 metrelik gemi 18 knot'tan fazla hıza ve 60 günlük aralıksız hizmet süresine sahip.

    Ufuk’u dünya konuşuyor! İlk 10’a girdi

    Türkiye'nin ilk istihbarat gemisi TCG Ufuk dünyanın önde gelen savunma yayınlarında geniş yer buldu. Türkiye'nin bu alanda ilk 10 ülke arasına girdiğine vurgu yapıldı.

    Türkiye'nin denizcilik alanındaki atılımları uluslararası savunma yayınlarında yankılanıyor. Yerli ve milli imkanlarla üretilen ve dünyada çok az sayıda ülkenin sahip olduğu ülkemizin ilk istihbarat gemisi 'TCG Ufuk'un Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın envanterine girmesi başta dünyanın en köklü ve büyük savunma yayın organı olan İngiltere menşeli Jane's Defense olmak üzere tüm küresel basında geniş yankı buldu.

    Fransız denizcilik yayını 'navalnews' TCG Ufuk'un denizlere indirilmesini birinci sayfadan vererek geminin teknik özelliklerini anlattı.

        "TCG UFUK zorlu iklim ve deniz şartlarında açık denizde 45 günlük görev sürelerini rahatlıkla tamamlayabiliyor. Sofistike bir radar sistemine sahip olan Türk gemisi helikopter pistine sahip ve bu pist 10 ton sınıfı büyük helikopeterlerin iniş ve kalkışına izin verebiliyor" ifadelerine yer verildi.

        İngiltere merkezli Jane's Defense'de "Türkiye'nin ilk istihbarat toplama gemisi olan TCG Ufuk (A-591) İstanbul, Tuzla'daki tersaneden resmi olarak denize indirilerek hizmete sokuldu" ifadesi yer aldı.

        Çin'in resmi haber ajansı Xinhua da geniş yer ayırdığı haberde "Türkiye böylesine bir gemiye sahip dünyadaki 10 ülkeden birisi oldu. Türkiye bu gemiyi ulusal savaş gemisi programı kapsamında inşa etti" ifadelerine yer verildi.
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