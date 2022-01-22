Türkiye'nin ilk Milli İstihbarat Gemisi Ufuk'u dünya konuşuyor! İlk 10'a girdi

Türkiye'nin ilk istihbarat gemisi TCG Ufuk dünyanın önde gelen savunma yayınlarında geniş yer buldu. Türkiye'nin bu alanda ilk 10 ülke arasına girdiğine vurgu yapıldı.
Türkiye'nin denizcilik alanındaki atılımları uluslararası savunma yayınlarında yankılanıyor. Yerli ve milli imkanlarla üretilen ve dünyada çok az sayıda ülkenin sahip olduğu ülkemizin ilk istihbarat gemisi 'TCG Ufuk'un Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın envanterine girmesi başta dünyanın en köklü ve büyük savunma yayın organı olan İngiltere menşeli Jane's Defense olmak üzere tüm küresel basında geniş yankı buldu.
Fransız denizcilik yayını 'navalnews' TCG Ufuk'un denizlere indirilmesini birinci sayfadan vererek geminin teknik özelliklerini anlattı.