Huzurlu sokaklar ve narkotik suçları uygulaması! 45.479 personel katıldı: 986 aranan şüpheli yakalandı





Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;



Genel asayişin ve kamu düzeninin devamının sağlanması, güvenlik güçlerimizin her zaman ve her yerde varlığını vatandaşa hissettirerek alanda görünür olacak şekilde suç işleme amacındakilerin caydırılması amacı ile özellikle lokanta, restoran, kafe, pastane, kahvehane, çay bahçesi, park/bahçe, rekreasyon alanları, sahil bantları, internet kafe, playstation vb. oyun salonları, metruk binalar ile kamuya açık yerlerde Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından ülke genelinde eş zamanlı olarak "Huzurlu Sokaklar ve Narkotik Suçları Uygulaması" yapılmıştır.