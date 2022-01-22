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    • Güncel
    • 22.01.2022 21:26
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    • 22.01.2022 21:26
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    Son dakika: TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan hakaretçi Sedef Kabaş'a kınama

    Son dakika haberi... TBMM Başkanı Mustafa Şentop, gazeteci Sedef Kabaş'ın Başkan Recep Tayyip Erdoğan hakkındaki sözlerini kınadı. Bakan Şentop paylaşımında Hakaret, ifade özgürlüğü değildir, özgürlük değildir; bir suçtur. Hakaret içeren hiçbir söze müsamaha gösterilemez ve hakaret hoş görülemez. Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan son derece ağır imalar içeren seviyesiz açıklamaları, bu açıklamaları yapanları ve bu hakarete karşı tavır almak yerine destek çıkanları kınıyorum." dedi.

    Meclis Başkanı Şentop’tan hakaretçi Kabaş’a kınama

    Son dakika haberi... TBMM Başkanı Mustafa Şentop, gazeteci Sedef Kabaş'ın Başkan Recep Tayyip Erdoğan hakkındaki sözlerini kınadı.

    TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Twitter hesabından paylaştığı açıklamasında şunları dedi:

    "Hakaret, ifade özgürlüğü değildir, özgürlük değildir; bir suçtur. Hakaret içeren hiçbir söze müsamaha gösterilemez ve hakaret hoş görülemez. Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan son derece ağır imalar içeren seviyesiz açıklamaları, bu açıklamaları yapanları ve bu hakarete karşı tavır almak yerine destek çıkanları kınıyorum."

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    Haberler Güncel Son dakika: TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan hakaretçi Sedef Kabaş'a kınama
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