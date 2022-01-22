Van Valiliği "donmuş eşek" haberini yalanladı: Çekildiği yerin teyit edilmeden sosyal medya ve bazı televizyon kanallarında...

Van Valiliği, sosyal medyada paylaşılan ve bazı televizyonlarda haber olarak yayınlanan "Donmuş eşek" görüntülerin Van'a ait olmadığını açıkladı.
ARAŞTIRMA VE TEYİT YOK!
Van Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından yaptığımız araştırmalar sonucunda toplum vicdanını sızlatan görüntülerin Van'a ait olmadığı belirlenmiştir. Ancak, hiçbir araştırma yapılmadan görüntünün çekildiği yerin teyit edilmeden sosyal medya ve bazı televizyon kanallarında Van diye lanse edilmesi bizleri de üzmüştür. Her ne amaçla olursa olsun, hayvanların soğukta ölüme terk edilmesi kabul edilemeyeceği gibi, dondurucu soğukların etkili olduğu ilimizde özellikle sokak hayvanları konusunda daha hassas davrandığımızı kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz" ifadeleri kullanıldı.
EŞEKLER SİVEREK'TE ORTAYA ÇIKTI
Öte yandan görüntülerin Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde çekildiği ortaya çıktı.
Siverek ilçesine 35 kilometre uzaklıktaki kırsal Karlık Mahallesi'nde sahipsiz 4 eşeğin kar ve tipi nedeniyle donma tehlikesi yaşadığı, mahalledeki bir evin duvarının dibine sığınan eşekleri fark eden gençlerin ise yem verdikleri eşeklerin üzerlerindeki kar ve buzu temizlediği belirlendi.
GENÇLER DONMALARINI ENGELLEDİ
Eşekler için brandadan çadır yapan gençlerin böylelikle donmalarını da önlediği bildirildi.
Eşeklerin kaymakamlık yetkilileri tarafından barınağa götürdüğü, veteriner tarafından sağlık kontrolünden geçirilen eşeklerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.