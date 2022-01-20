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    • 20.01.2022 06:58
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    • 20.01.2022 06:58
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    Teslim olup dağdaki PKK'lı teröristlere seslendi: Fırsatını bulan kaçsın

    PKK’nın elinden kaçıp teslim olan 24 yaşındaki M.Ü., dağdaki teröristlere seslendi, M.Ü., "Fırsatını bulan kaçsın. Ben burada yokken annem perişan olmuş. Herkesin annesi öyle. Sıcak yuvanıza dönüp annenizi sevindirin." dedi. Terör örgütü PKK'nın kirli yüzünü de anlatan M.Ü., "Eve gideceğini söyleyenler sürekli hapishanede kalıyor. Diyarbakır annelerini görüyorlar. Birinin annesini görürlerse diyorlar ki; git röportaj ver. Anneni oradan çek. Ben gittiğim ilk gün pişman oldum." ifadelerini kullandı.

    Dağdaki teröristlere çağrı: Fırsatını bulan kaçsın!

    Şırnak'ta 15 yaşındayken PKK'lı teröristler tarafından kandırılıp dağa götürülen M.Ü. (24), 28 Ağustos 2021'de örgütten kaçıp Habur Gümrük Kapısı'na gelerek güvenlik güçlerine teslim oldu. Gittiği ilk günden beri pişman olduğunu söyleyen M.Ü., fırsat bulduğu ilk anda kaçarak güvenlik güçlerine teslim olduğunu belirtti.


    BAZILARI YAKALANDI, YAKALANANLARI ÖLDÜRDÜLER
    Örgüt içerisinde birçok teröristin kaçıp kurtulmak istediğini söyleyen M.Ü., "20'den fazla kişi kaçtı, bazıları yakalandı, yakalananları öldürdüler. Ya öldürüyorlar ya da hapishaneye atıyorlar.

    GİT RÖPORTAJ VER ANNENİ ORADAN ÇEK
    Eve gideceğini söyleyenler sürekli hapishanede kalıyor. Diyarbakır annelerini görüyorlar. Birinin annesini görürlerse diyorlar ki; git röportaj ver. Anneni oradan çek. Ben gittiğim ilk gün pişman oldum, kaçmak istedim fakat bazı bölgeler kaçmaya uygun olmadığı için uzun süre PKK içerisinde kaldım" dedi.

        'SICAK YUVANIZA DÖNÜN'
        Dağdaki teröristlere seslenen M.Ü. şöyle konuştu: "Oradakilere de sesleniyorum. Kim fırsat bulduysa kaçsın. Orda kalmasın. Gelsinler annesi, hepsi burada üzülüyor. Bana burada kimse kötü bir muamelede bulunmadı.

        Geldiğim gibi anneme teslim ettiler. Onun için de dağdakilere sesleniyorum. Fırsatı bulduğunuz an kaçın. Gelin evinize dönün. Anneniz burada. Ben burada yokken annem perişan olmuş. Herkesin annesi öyle. Oradaki herkesin ailesi öyle. Hepsi de şu an perişan. Sıcak yuvanıza dönün, annenizi sevindirin."

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