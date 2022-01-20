Teslim olup dağdaki PKK'lı teröristlere seslendi: Fırsatını bulan kaçsın

Geldiğim gibi anneme teslim ettiler. Onun için de dağdakilere sesleniyorum. Fırsatı bulduğunuz an kaçın. Gelin evinize dönün. Anneniz burada. Ben burada yokken annem perişan olmuş. Herkesin annesi öyle. Oradaki herkesin ailesi öyle. Hepsi de şu an perişan. Sıcak yuvanıza dönün, annenizi sevindirin."

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