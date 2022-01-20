Teslim olup dağdaki PKK'lı teröristlere seslendi: Fırsatını bulan kaçsın

Şırnak'ta 15 yaşındayken PKK'lı teröristler tarafından kandırılıp dağa götürülen M.Ü. (24), 28 Ağustos 2021'de örgütten kaçıp Habur Gümrük Kapısı'na gelerek güvenlik güçlerine teslim oldu. Gittiği ilk günden beri pişman olduğunu söyleyen M.Ü., fırsat bulduğu ilk anda kaçarak güvenlik güçlerine teslim olduğunu belirtti.
BAZILARI YAKALANDI, YAKALANANLARI ÖLDÜRDÜLER
Örgüt içerisinde birçok teröristin kaçıp kurtulmak istediğini söyleyen M.Ü., "20'den fazla kişi kaçtı, bazıları yakalandı, yakalananları öldürdüler. Ya öldürüyorlar ya da hapishaneye atıyorlar.
GİT RÖPORTAJ VER ANNENİ ORADAN ÇEK
Eve gideceğini söyleyenler sürekli hapishanede kalıyor. Diyarbakır annelerini görüyorlar. Birinin annesini görürlerse diyorlar ki; git röportaj ver. Anneni oradan çek. Ben gittiğim ilk gün pişman oldum, kaçmak istedim fakat bazı bölgeler kaçmaya uygun olmadığı için uzun süre PKK içerisinde kaldım" dedi.