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    • 22.01.2022 12:47
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    Diyanet Receb, Şaban, Ramazan ayı başlangıcı… Üç aylar ne zaman başlıyor 2022? Üç aylar hangi tarihte idrak edilecek?

    Diyanet İşler Başkanlığı 2022 dini günler takvimi belli oldu ve Müslüman alemi özellikle Üç ayların başlangıcını ve yapılması gereken ibadetlerin neler olduğuna ilişkin bilgileri öğrenmek istiyor. Üç aylar ne zaman başlıyor 2022? Üç aylar hangi tarihte idrak edilecek? Diyanet Receb, Şaban, Ramazan ayı başlangıcı ne zaman? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. İşte ayrıntılar...

    takvim.com.tr
    Üç aylar ne zaman başlıyor 2022?

    Üç aylar ne zaman başlıyor 2022? Milyonlarca Müslüman vatandaşlar Diyanet İşler Başkanlığı 2022 dini günler takvimini merak ederek araştırmaya başladı. Önemli dini günleri kaçırmamak ve ibadetlerini yerine getirmek isteyen vatandaşlar yeni bir yılın başlamasıyla birlikte özellikle Üç ayların hangi tarihte idrak edileceğini öğrenmek istiyor. 11 Ayın sultanı Ramazan'ı ve oruç ibadetini de içinde bulunduran Üç aylar Receb, Şaban ve Ramazan ayı olarak sırasıyla yaşanıyor. Peki Ramazan orucu 2022 yılında hangi tarihte tutulmaya başlanacak? İşte tüm bilgiler…

    ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR 2022?

    Yeni yılda dini günler hangi tarihlere geliyor merak konusu. 2022 yılında Recep ayında olan Regaip Kandili 2 Şubat günü idrak edilecek.

    ÜÇ AYLARIN ÖNEMİ NEDİR?

    Mübarek üç aylar Receb, Şaban ve Ramazan aylarını içerirler. Receb ayı başlangıcı aynı zamanda üç ayların başlangıcı olarak kabul edilir. Üç aylar içerisinde Regaib Kandili, Mirac Kandili ve Berat Kandili'ni bulundurur. Aynı zamanda Ramazan ayı ile birlikte oruç ibadeti başlar ve sonunda Ramazan Bayramı kutlanır.

    Bu sebeple hem kandiller, hem de Ramazan habercisi olmasıyla birlikte üç aylar İslam alemi için büyük öneme sahiptir.

    Hz. Peygamber, Recep ayı girdiğinde "Allah'ım! Recep ve Şaban'ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır." diye dua etmiştir (Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 259). Ramazan ayında oruç tutmak farzdır (Bakara, 2/184-185). Recep ve Şaban aylarında ise; Hz. Peygamberin (s.a.s.) diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tuttuğu, ancak Ramazan'ın dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmediği hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhârî, Savm, 52-53; Müslim, Sıyâm, 173-79). Bu itibarla, Recep ve Şaban aylarının aralıksız olarak oruçlu geçirilmesinin dinî bir dayanağı yoktur. Kişi, sağlığı müsait olup güç yetirdiği takdirde bu aylarda dilediği kadar nafile oruç tutabilir.

        ÜÇ AYLAR İBADETLERİ NELERDİR?

        Peygamber Efendimiz (Sav) her zaman ibadet ve tövbe ederdi. Ama recep ayı girdiğinde daha çok ibadet etmiş ve ümmetine de 3 aylar içerisinde ibadetlerini çoğaltmasını, tövbe ve istiğfarlarını arttırmasını ve günahlardan kaçınmamızı tavsiye etmiştir. Recep ve Şaban aylarında nafile oruçlar tutulması, Ramazan ayının tamamında ise farz oruçların tutulması ayetlerde ve hadislerde belirtilmiştir.

        Şaban ayı için Hz. Aişe (ra) şöyle rivayet etmiştir;

        "Resulullahın, hiçbir ayda, Şaban ayından daha çok oruç tuttuğunu görmedim. Bazen Şabanın tamamını oruçla geçirirdi." (Buhari)

        Recep ayı içinde Hz. Peygamber'in (Sav) şu hadisleri vardır;

        "Receb ayında Allahü teâlâya çok istigfar edin; çünkü Allahü teâlânın, Receb ayının her vaktinde Cehennemden azat ettiği kulları vardır. Ayrıca Cennette öyle köşkler vardır ki, ancak Receb ayında oruç tutanlar girer." (Deylemi)

        Ramazan ayının, orucun ve teravih namazının faziletleri ise hadisi şeriflerin yanı sıra Kur'an ayetlerinde de tebliğ edilmiştir;

        "(O sayılı günler), insanlar için bir hidayet rehberi, doğru yolun ve hak ile batılı birbirinden ayırmanın apaçık delilleri olarak Kur'an'ın kendisinde indirildiği Ramazan ayıdır. Öyle ise içinizden kim bu aya ulaşırsa onu oruçla geçirsin. Kim de hasta veya yolcu olursa tutamadığı günler sayısınca başka günlerde tutsun. Allah size kolaylık diler, zorluk dilemez. Bu da sayıyı tamamlamanız ve hidayete ulaştırmasına karşılık Allah'ı yüceltmeniz ve şükretmeniz içindir." (Bakara suresi, 185. ayet)

        Bu 3 aylarda Müslümanlar namaz ibadetlerine devam ederken, bunlarla beraber teheccüd namazı, kuşluk namazı, evvabin namazı gibi nafile namazları da kılmaya özen göstermelidir. Kur'an-ı Kerim Ramazan ayı içinde indirilmeye başlandığından Kur'an okumaya daha fazla vakit ayrılmalı, Ramazan ayı Kur'an ayı olarak ta değerlendirilmelidir.

        3 Ayların önemi ve fazileti için kısaca bol bol ibadet etmeliyiz, bol bol tövbe ve istiğfar etmeliyiz, daha fazla Kur'an okumalıyız, dualarımıza her zamankinden daha fazla vakit ayırmalıyız. Kısaca mübarek üç ayların önemini fırsat bilmeli ve değerlendirmeliyiz.
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        Haberler Güncel Diyanet Receb, Şaban, Ramazan ayı başlangıcı… Üç aylar ne zaman başlıyor 2022? Üç aylar hangi tarihte idrak edilecek?
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