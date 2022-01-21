Başkan Recep Tayyip Erdoğan, talimat verdi! Elektrik desteği verilecekler belirlendi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, önceki günkü kabine toplantısında, dar gelirliler için yeni kaynaklar ayrılmasını emretti. Bu çerçevede elektrik desteğinin kapsamının genişletilmesini istedi.

Kronik hastalığı nedeniyle tıbbi cihaz kullanan, maddi imkânı yetersiz olan vatandaşların da elektrik erişiminde sıkıntı yaşamamaları için önlem alınmasına karar verildi. Yaklaşık 50.4 milyon liralık ilave kaynak ayrılıp 20 bin hane daha faturalarının ödenmesi için listeye eklendi.

BAŞVURU NASIL YAPILACAK?

Sosyal yardım alan ihtiyaç sahipleri, kimlik ve elektrik faturası ile PTT'ye gidip fatura desteğinden yararlanabiliyor. Yeni dönemde bu destekten faydalanmak isteyenler, internetten başvuru yapabilecek.

KİM NE KADAR YARDIM ALACAK

Evde yaşayan kişi sayısına göre yardım tutarı belirlendi:

1-2 KİŞİ: 103 lira

3 KİŞİ: 137 lira

4 KİŞİ: 171 lira

5 KİŞİ: 206 lira

PUTİN İLE ZELENSKY'İ GÖRÜŞTÜRMEK İSTİYORUZ

Başkan Erdoğan, Salvador Cumhurbaşkanı Nayib Bukele'yi Külliye'de ağırladı. Yapılan işbirliği anlaşmalarının ardından konuşan Erdoğan, "El Salvaodor'da büyükelçiliğimizi açacağız. Bu sebeple iadei ziyaretimizi gerçekleştireceğiz" dedi. Rusya- Ukrayna gerilimine değinen Erdoğan, "Temennimiz o ki bir an önce Putin ile Zelensky'i bir araya getirmek" diye konuştu.