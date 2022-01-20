El Salvador Cumhurbaşkanı Nayib Bukele sosyal medyadan paylaştı: Türkçe Dersinde Sözlüye kalkınca ben!

Türkiye'de geçtiğimiz haftalarda atv ekranlarından yayınlanan Esra Erol'da programında bir katılımcı, kendisine yönelik iddialara cevaben yaptığı konuşmaya, "Öncelikle kestane balının diyarı Zonguldak, Gökçebey, Pazarlıoğlu köyünden tüm dünyaya selamlar." diye başlaması sosyal medyada viral olmuştu.