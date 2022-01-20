El Salvador Cumhurbaşkanı Nayib Bukele sosyal medyadan paylaştı: Türkçe Dersinde Sözlüye kalkınca ben!

El Salvador Cumhurbaşkanı Nayib Bukele, Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırlandı.
Erdoğan, El Salvador Cumhurbaşkanı Bukele'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı.
İki ülke marşlarının okunmasının ardından Bukele, 'Merhaba asker' diyerek tören kıtasını selamladı.
Başkan Erdoğan ve Nayib Bukele baş başa yaptıkları görüşme ve heyetlerin bir araya gelmesinin ardından çeşitli anlaşmaların imza törenine katıldı.
Bukele askerleri selamladığı anları sosyal medya üzerinden paylaştı.
"TÜRKÇE DERSİNDE SÖZLÜYE KALKINCA BEN"
Bukele paylaşımında, "Türkçe Dersinde Sözlüye kalkınca ben!" ifadelerine yer verdi.
"BİTCOİN DİYARI EL SALVADOR'DAN..."
El Salvador'un Devlet Başkanı Nayib Bukele Başkan Erdoğan ile görüşmesi öncesinde de espirili bir paylaşıma imza atmıştı.
Bitcoin'i resmi para birimi olarak kullanan El Salvador'un Devlet Başkanı Bukele, paylaşımında, "Öncelikle, #Bitcoin diyarı El Salvador'dan tüm Türkiye'ye selamlar" ifadesini kullandı.
Söz konusu tweet, kısa sürede on binlerce beğeni aldı.