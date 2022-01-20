Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 20.01.2022 23:21
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 20.01.2022 23:39
    ABONE OL

    El Salvador Cumhurbaşkanı Nayib Bukele sosyal medyadan paylaştı: Türkçe Dersinde Sözlüye kalkınca ben!

    El Salvador Cumhurbaşkanı Nayib Bukele, Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırlandı. Resmi karşılama töreninde görüntüleri paylaşan Nayib Bukele, paylaşımında, "Türkçe Dersinde Sözlüye kalkınca ben!" ifadelerine yer verdi.

    Türkçe Dersinde Sözlüye kalkınca ben!

    El Salvador Cumhurbaşkanı Nayib Bukele, Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırlandı.

    Erdoğan, El Salvador Cumhurbaşkanı Bukele'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı.

    İki ülke marşlarının okunmasının ardından Bukele, 'Merhaba asker' diyerek tören kıtasını selamladı.

    Başkan Erdoğan ve Nayib Bukele baş başa yaptıkları görüşme ve heyetlerin bir araya gelmesinin ardından çeşitli anlaşmaların imza törenine katıldı.

    Bukele askerleri selamladığı anları sosyal medya üzerinden paylaştı.

    "TÜRKÇE DERSİNDE SÖZLÜYE KALKINCA BEN"
    Bukele paylaşımında, "Türkçe Dersinde Sözlüye kalkınca ben!" ifadelerine yer verdi.

    "BİTCOİN DİYARI EL SALVADOR'DAN..."
    El Salvador'un Devlet Başkanı Nayib Bukele Başkan Erdoğan ile görüşmesi öncesinde de espirili bir paylaşıma imza atmıştı.

    Bitcoin'i resmi para birimi olarak kullanan El Salvador'un Devlet Başkanı Bukele, paylaşımında, "Öncelikle, #Bitcoin diyarı El Salvador'dan tüm Türkiye'ye selamlar" ifadesini kullandı.

    Söz konusu tweet, kısa sürede on binlerce beğeni aldı.

        Türkiye'de geçtiğimiz haftalarda atv ekranlarından yayınlanan Esra Erol'da programında bir katılımcı, kendisine yönelik iddialara cevaben yaptığı konuşmaya, "Öncelikle kestane balının diyarı Zonguldak, Gökçebey, Pazarlıoğlu köyünden tüm dünyaya selamlar." diye başlaması sosyal medyada viral olmuştu.

        NAYİB BUKELE KİMDİR?
        Başkent San Salvador'un eski Belediye Başkanı Nayib Bukele'nin kökleri, Osmanlı İmparatorluğu egemenliğindeki Filistin'e dayanıyor. Bukele, 20'nci yüzyılın başında Filistin topraklarından Güney Amerika'ya göç etmiş bir aileden geliyor.

        Babası tanınmış bir Müslüman iş adamı ve yerel imam olan Bukele, 1981'de San Salvador'da dünyaya geldi. Genç yaşta iş hayatına atılan Bukele, otomotiv sektöründe faaliyet gösterdi, dünyaca ünlü markaların yerel dağıtımcılığını yaptı. 2012'de San Salvador'un güneyindeki Nuevo Cuscatlan beldesinin belediye başkanı seçilen Bukele, 2015'te başkent San Salvador'un belediye başkanı oldu.

        Her iki seçimde de iktidardaki sol eğilimli Farabundo Marti Ulusal Özgürlük Cephesi adına yarışan Bukele, 2019 seçimleri öncesinde partisinden ayrılmıştı. Bukele, seçim kampanyasında yolsuzluğu önleme, çete şiddetine son verme ve daha fazla istihdam vaatleriyle ön plana çıkmıştı.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        İstanbul’da eğitime kar düzenlemesi!
        Haberler Güncel El Salvador Cumhurbaşkanı Nayib Bukele sosyal medyadan paylaştı: Türkçe Dersinde Sözlüye kalkınca ben!
            SON DAKİKA