Son dakika: Yarıyıl tatili öncesi uzmandan dikkat çeken Omicron uyarısı! Tatilde nelere dikkat edilmeli?

Son dakika koronavirüs haberleri... Prof. Dr. Sema Turan, Prof. Dr. Tevfik Özlü ve Prof. Dr. Alper Şener tatilcilere şöyle uyarılarda bulundu.
BULUŞMA RİSKİ...
Okulların tatil olmasıyla beraber bir insan hareketliliği başlayabilir. Şehirlerarası tatil amaçlı seyahatler, memleket ziyaretleri ya da aileiçi bir araya gelmeler artacak. Zorunlu değilse seyahat etmeyin. Çünkü hem seyahat esnasında kullanılacak toplu ulaşım araçlarında hem de kalınacak yerdeki bir arada bulunma koşulları hastalığın bulaşma riskini arttırır.
EV GEZMELERİNE DİKKAT
Özellikle aile büyüklerine yapılacak ziyaretler, yaşı büyük bireyleri tehlikeye atmak anlamına gelir. Sadece şehirlerarası değil şehir içi ev ziyaretleri de virüsün yayılması için ortam yaratır. Bu da enfeksiyonun yayılması anlamına gelir.
Çocukların kapalı ve kalabalık mekânlarda bulunmasını önermiyoruz. Özellikle soğuk havaları yaşadığımız bu günlerde aileler genelde alışveriş merkezleri, restoranlarda vakit geçirmeyi tercih ediyor. Ancak bu tür kalabalık mekânlar, bulaş açısından çok tehlikeli.
MASKE EN ÖNEMLİ SİLAH
Pandeminin başından bu yana koronavirüsün şimdiye kadar karşımıza çıkan tüm varyantlarına karşı elimizde olan en etkili silahlardan biri maske. Kapalı ya da açık alan fark etmeksizin maskeleri hem çocuklarımız hem de kendimiz için yaşamın bir parçası haline getirmeliyiz. Doğru maske ve doğru kullanım bu hastalığa yakalanmama konusunda büyük bir kalkan oluşturuyor.