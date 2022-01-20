Son dakika: Yarıyıl tatili öncesi uzmandan dikkat çeken Omicron uyarısı! Tatilde nelere dikkat edilmeli?

Çocukların kapalı ve kalabalık mekânlarda bulunmasını önermiyoruz. Özellikle soğuk havaları yaşadığımız bu günlerde aileler genelde alışveriş merkezleri, restoranlarda vakit geçirmeyi tercih ediyor. Ancak bu tür kalabalık mekânlar, bulaş açısından çok tehlikeli.

MASKE EN ÖNEMLİ SİLAH

Pandeminin başından bu yana koronavirüsün şimdiye kadar karşımıza çıkan tüm varyantlarına karşı elimizde olan en etkili silahlardan biri maske. Kapalı ya da açık alan fark etmeksizin maskeleri hem çocuklarımız hem de kendimiz için yaşamın bir parçası haline getirmeliyiz. Doğru maske ve doğru kullanım bu hastalığa yakalanmama konusunda büyük bir kalkan oluşturuyor.