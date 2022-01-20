Evinde firari askerler yakalanan FETÖ'nün sözde hacamatçı mahrem imamına 22,5 yıl hapis

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde firari jandarma mahrem imam Mehmet Sağlam'ın evinde polis ekiplerinin arama yaptığı sırada zile basan eski binbaşılar Sencer Genç ve Ali Altunkara yakalanmıştı. Evde polis ekipleriyle karşılaşan şüpheliler 'hacamat' yaptırmaya geldik demişti. Adli kontrolle serbest bırakılan Serdar Genç ve Ali Altunkara ifadelerinde, Sağlam'ı hacamat vasıtasıyla tanıdıklarını ve evine tedavi amaçlı gittiklerini öne sürdü. Firari imam Sağlam, yurtdışına kaçma hazırlığı yaptığı sırada yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Sağlam tutuklanarak cezaevine gönderildi.
22,5 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Mehmet Sağlam hakkında 'Silahlı terör örgütü kurma ve yönetme' suçundan 22,5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. Sağlam'ın dijital dokümanlarından ele geçirilen bilgilerin yer aldığı iddianamede, telefonunda Signal uygulamasının olduğu, bu uygulama ile Avrupa'daki karşı iletişimde yer alan kişilerle kolay ve sağlıklı iletişim kurduğu tespit edildi. Sağlam'ın aynı zamanda eş güdümlü çalışabilen ve denizde ya da kırsal alanda güzergahların işaretlenmek suretiyle, yaya ve deniz yolu ile seyahatlerde yol bulma kolaylığı sağlayan Glympse uygulamasını kullandığı da belirlendi.
DENİZ YOLLARI İLE İLGİLİ ARAMA YAPMIŞ
FETÖ'nün kara propagandasını yapan ve öven haber sitelerini de takip ettiği arama geçmişinde bulunan Sağlam'ın internet arama geçmişinde 'denizlerde rüzgar durumu' ile ilgili bilgi edinme araması gerçekleştirdiği ve Yunanistan deniz polislerinin göçmenleri 'Türkiye Karasularına İtmesi' başlıklı haberle ilgili arama yaptığı belirlendi. Muğla'nın Fethiye ilçesinin imsak saati ile Avrupa haritası hakkında bilgi edinmek amaçlı arama yapan Sağlam'ın Avrupa'da bir operatörün yurt dışı paketleri ile ilgili bilgi edinme web aramasının mevcut olduğu kaydedildi.
YURTDIŞINA AKTARILMASI GEREKENLER KATEGORİSİNDE
Sağlam'a ait USB içerisinde ise kendisine ait biyometrik fotoğraflar da bulundu. İddianamede örgütün organik yapısı içerisindeki hiyerarşik sorumlu düzeyde yöneticilerden olması konumu itibariyle, "yurt dışına aktarılması gerekenler" kategorisinde olduğu belirtilen Mehmet Sağlam'ın örgütün yurt içi ve yurt dışında, özellikle Almanya merkezli ve Yunanistan tarafında da temsilci ve hukuki yardım frekanslı faaliyet gösteren ve yurt dışına aktarımını, Glympse uygulaması ile, konumunu GPS izleme özelliği ile gerçek zamanlı olarak izleyen 'ÇIKIŞÇILAR' birimi ile irtibatlı olduğu aktarıldı.