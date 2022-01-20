Evinde firari askerler yakalanan FETÖ'nün sözde hacamatçı mahrem imamına 22,5 yıl hapis





BİOENERJİ UZMANI OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmayan Sağlam, iddianamede yer alan ifadesinde biyoenerji uzmanı olduğunu aktararak, "2012'de KPSS sınavlarına girerek TKDK'da yerinde kontrol uzmanı olarak atandım. Daha sonra sözleşme sürem dolduğu için herhangi bir gerekçe göstermeden tekrar uzatmadılar ve feshettiler. Bu tarihten itibaren bioenerji tedavisi ile uğraştım., Bioenerji ve hacamat tedavisi ile gelir ve hobi amaçlı uğraşıyorum. Bu nedenle birçok kişinin evine gelip gidiyorum. Kapımızın çalındığını ve polisin evime geldiğini görünce korktum ve o anki panik halim ile evimin arka tarafındaki camdan atlayarak saklandım. Bir süre saklandıktan sonra evime geri dönerek etrafta kimseyi görmeyince ikametime girdim. Evimde iki hafta kadar kaldıktan sonra hacamat konusu ile ilgili kendisini tedavi ettiğim Recai isimli kişinin blabla isimli programdan 'ben Muğla iline Gideceğim Benimle Gelmek İsteyen Var mı' şeklinde istek çıkardığını görünce buraya talepte bulunarak gelip gelemeyeceğim sordum. Birlikte bioenerji eğitimi aldığım arkadaşım O.Ç.'yi de davet ettim. Muğla merkeze yaklaşık 50 km uzaklıktaki villada beş gün kadar kaldık. Daha sonra ben Muğla merkezine ticari taksi ile giderken emniyet görevlileri tarafından gözaltına alındım" dedi.