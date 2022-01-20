Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi AÖF tek ders sınavına kimler girebilir? AÖF 3 ders sınavı ne zaman 2022?

AÖF 3 ders sınavı ne zaman 2022? Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi öğrencileri tarafından konuya dair bilgiler merak edilmeye başlandı. Güz dönemi final sonuçlarının açıklanmasının ardından 2020-2021 eğitim öğretim yılı sınav takvimi AÖF 3 ders sınavı nedeniyle araştırılanlar arasında yer aldı. Peki AÖF tek ders sınavına kimler girebilir? Peki AÖF harf notları nedir, ne anlama geliyor? İşte merak edilen tüm bilgiler…
AÖF 3 DERS SINAVI NE ZAMAN?
2022 yılı güz dönemi için tek ders sınavı olup olmayacağı henüz açıklanmadı. Ancak konuyla ilgili açıklama geldiği takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.
AÖF HARF NOTLARI NEDİR?
AA, AB, BA, BB, BC, CB ve CC geçer harf notlarıdır. Bu notları aldığınız dersleri tekrar seçemezsiniz.
CD, DC ve DD harf notları ise öğrencinin son akademik durumu Başarılı yani genel not ortalaması 2,00 ve üzerinde ise geçer harf notlarıdır ve öğrenci bu dersleri tekrar seçemez.
Öğrencinin genel not ortalaması 2,00'ın altında ise; öğrenci, Genel Not Ortalamasını 2,00'ın altına düştüğü dönemden itibaren bu notları aldığı dersler tekrar seçilebilir.
FF ise Başarısız Harf Notudur ve öğrenci FF aldığı dersleri tekrar seçebilir.