Bakan Karaismailoğlu'ndan İmamoğlu'na çok sert tepki: Şov yapma işini yap





İlave dokümanlarda temel eksikler olduğunu belirten Bakan Karaismailoğlu, "Sondaja dayalı zemin etüt raporu, jeolojik plan ve kesit kesin projeleri, deprem etüt raporu, mimari kesin projeler, tünel ve istasyon kazı-destek sistemleri başta olmak üzere onayımıza esas olmazsa olmaz projeler, halihazırda sunulmamış bulunuyor. Hiçbir icraatta bulunmadan çıkıyor, kamuoyunu yanıltmaya çalışıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi iş yapmak istiyorsa enerjisini Mahmutbey-Esenyurt hattı için kullanabilir. Çalışsın yeter ki" diye konuştu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN