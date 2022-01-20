Bakan Karaismailoğlu'ndan İmamoğlu'na çok sert tepki: Şov yapma işini yap

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bazı metro projelerine onay çıkmadığı yönündeki iddiasıyla ilgili, "Hiçbir yükümlülüğünü yerine getirmeden algı operasyonu yapıyor" dedi.
Bakan Karaismailoğlu, dün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını cevaplandırdı. Karaismailoğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun metro inşaatına onay alamadıkları yönündeki açıklamasıyla ilgili soruya, "İmamoğlu yapması gerekenleri yapmalı, sorumluluğunu yerine getirmeli. Hiçbir yükümlülüğünü yerine getirmeden algı operasyonu yapıyor. Belgeleri iletmedi. Konuşmakla olmaz, icraat göstermeli" yanıtını verdi.
'ÖNCE ELİNDEKİ İŞLERİ BİTİRSİN, ŞOV YAPMASIN'
Sefaköy-Beylikdüzü-TÜYAP metrosunun sadece imza beklediği yönündeki açıklamaları da değerlendiren Karaismailoğlu, "Söz konusu hattın projelerinin incelenmesinde onay verebilmesi için zorunlu olan 'kesin proje' vasfında proje teslim edilmedi. Doküman sunumu yapıldı, eksikler ise İBB temsilcilerine bildirildi ancak İmamoğlu, hiçbir hizmet yapmıyor. Hodri meydan, önce elindeki işleri bitirsin, şov yapmasın" dedi.