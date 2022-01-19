Başkan Erdoğan'la görüşmek için Türkiye'ye geliyor! Bitcoin'i resmi para birimi yapan El Salvador Başkanı Nayib Bukele duyurdu

BITCOIN'İ RESMİ PARA BİRİMİ YAPTI

El Salvador kritik bir hamle yaparak Bitcoin'i resmi para birimi olarak kabul etti. Geçtiğimiz Eylül ayında yasal para birimi olarak Bitcoin'i tanıyan El Salvador bu alanda bir ilke de imza atmış oldu. El Salvador, Bitcoin'den önce ABD Doları'nı resmi para birimi olarak kullanıyordu.

Bitcoin'i resmi para birimi olarak kabul etmesinin ardından vatandaşlarına dijital cüzdan açan ülke Bitcoin'de düşüş oldukça satın alma gerçekleştiriyor.