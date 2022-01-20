2021-2022 AÖL açık öğretim lise kayıtları, kayıt yenileme nasıl yapılır? Açık ögretim lise kayıtları ne zaman bitiyor?

Açık ögretim lise kayıtları ne zaman bitiyor? Lise eğitimini uzaktan okuyan ve okumak isteyen binlerce öğrenci Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı uzaktan açık öğretim lisesine kayıt yaptırmak için detayları araştırıyor. Peki 2021-2022 yılı AÖL açık öğretim lise kayıtları, kayıt yenileme nasıl yapılır? AÖL sınavlarına katılabilmek ve eğitimi tamamlayabilmek için kayıt işlemini zamanı geçmeden yapmak gerekiyor. Peki AÖL kayıt ücreti ne kadar? İşte tüm bilgiler…
AÇIK ÖĞRETİM LİSE KAYITLARI NE ZAMAN BİTİYOR?
Açık Öğretim Lisesi 2021-2 Dönemi ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 27 ARALIK 2021 günü başlayıp 28 OCAK 2022 günü mesai bitiminde sona erecektir.
AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ İLK KAYIT VE KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?
E-okulda aktif kaydı olan öğrencilerimizin YENİ KAYIT iş ve işlemleri ise; E OKULDA 1. dönem 21 Ocak 2022 tarihinde bittikten sonraki günlerde ve Bakanlık tarafından dönem atlatma işlemleri tamamlandıktan sonra, 1. maddedeki kayıt tarihleri içerisinde açılacaktır.
3) Cezaevinde görevli öğretmenlerimize adres bilgileri altında bulunan cezaevi bilgisi, cezaevi grubu ile sınav irtibat merkezi altında bulunan özel durum bilgisi güncelleme sürekli açıktır. Dolayısıyla tüm bilgilerin öğrencilere yeni dönem açıldığında veya öğrenciler nakil olduğunda, öğrenciler tahliye olduğunda, tutuklandığında güncel tutulması önem arz etmektedir. Cezaevlerinde yapılacak olan 2020-3 dönemi sınavı tarihleri çalışmalar tamamlandığında duyurulacaktır.
4) Tutuklu veya hükümlü olup 2021-2 Dönemine yeni kayıt yaptıracak öğrenciler için herhangi bir engel bulunmamaktadır. Ancak dönem sınavları cezaevinde yapılacak sınav takvimine göre olacaktır.