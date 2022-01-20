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    • 20.01.2022 08:35
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    TPAO'nun Diyarbakır ve Şanlıurfa'daki petrol arama ruhsatının süresi 2 yıl uzatıldı

    Son dakika haberine göre Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) Diyarbakır ve Şanlıurfa'yı kapsayan petrol arama ruhsatının süresi 2 yıl uzatıldı.

    TPAO’nun petrol arama ruhsatı 2 yıl uzatıldı

    Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) Diyarbakır ve Şanlıurfa'da 45 bin 783 hektarlık alanı kapsayan petrol arama ruhsatının süresi 2 yıl uzatıldı.

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

    Buna göre TPAO, Diyarbakır ve Şanlıurfa illerinde 45 bin 783 hektarlık alanı kapsayan ve birinci uzatım süresi 30 Aralık 2021 itibarıyla sona eren petrol arama ruhsat süresinin uzatılması için başvurdu.

    Söz konusu petrol arama ruhsatının 30 Aralık 2023'e kadar 2 yıl uzatılmasına karar verildi.

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    Haberler Güncel TPAO'nun Diyarbakır ve Şanlıurfa'daki petrol arama ruhsatının süresi 2 yıl uzatıldı
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