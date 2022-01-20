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    • 21.01.2022 00:45
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    Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'Leblebi gibi antideprasan' satılıyor yalanı! İsmini kullandığı eczacı algıyı bozdu

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun vatandaşları karamsarlığa sürümlemek için giriştiği algı operasyonlarına bir yenisi eklendi. Geçtiğimiz gün partisinin grup toplantısında bir eczacının ağzından konuşan Kılıçdaroğlu Şeyma Ulusoy isimli bir eczacının "Düzce halkı kanser ve akciğer hastalıklarıyla boğuşuyor. Ayrıca depresyon hastalarının sayısı da gün geçtikçe artıyor. Leblebi satar gibi depresyon ilacı satıyoruz." dediğini iddia etti. Kılıçdaroğlu'nun iddiasını yine o eczacı yalanladı. Kılıçdaroğlu'ndan ismini duyunca şok olduğunu belirten Eczacı Şeyma Ulusoy, "Leblebi gibi antidepresan satıyoruz’ gibi bir laf benim ağzımdan kesinlikle çıkmadı. Şehirlerin kanser hastaları sayısını hiçbir eczacı bilemez. Bunun teşhisini koyan da hekimdir, biz değil." ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    AHaber
    Kılıçdaroğlu’ndan ’leblebi’ gibi yalan!

    Türkiye koronavirüsle mücadelede sağlık altyapısı ile dünya genelinde adından söz ettirirken Cumhuriyet Halk Partisi her alanda olduğu gibi sağlık alanında da asızlız iddialarda bulunarak algı çalışmalarını sürdürüyor.

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun vatandaşları karamsarlığa sürüklemek ve "sağlık sisteminin yetersiz kaldığını" iddia ederek giriştiği algı operasyonlarına bir yenisi daha eklendi.

    Geçtiğimiz gün partisinin grup toplantısında bir eczacının ağzından konuşan Kılıçdaroğlu Şeyma isimli bir eczacının "Düzce halkı kanser ve akciğer hastalıklarıyla boğuşuyor. Ayrıca depresyon hastalarının sayısı da gün geçtikçe artıyor. Leblebi satar gibi depresyon ilacı satıyoruz." dediğini iddia etti.

    Kılıçdaroğlu şunları söyledi:
    "Benim bilmediğim ama arkadaşların raporlarından öğrendiğim, Düzce hava kirliliği açısından Türkiye'de bir numara. Dünyadaki en kirli havaya sahip 15 beldeden birisi. Bir eczacı arkadaşımın, Şeyma Hanım'ın söylediği şey şu; 'Ülkemizde hava kirliliğinden hayatını kaybedenlerin sayısı, trafik kazasında ölenlerden daha fazla. Ancak buna rağmen hiçbir önlem alınmıyor. Düzce halkı kanser ve akciğer hastalıklarıyla boğuşuyor. Ayrıca depresyon hastalarının sayısı da gün geçtikte artıyor. Leblebi satar gibi depresyon ilacı satıyoruz. Ben kendi sağlığım ve tüm komşularımın sağlığı için endişe içindeyim. Gün geçmesin ki yeni bir kanser vakası duymayayım.' dedi."

        KILIÇDAROĞLU'NUN İSMİNİ KULLANDIĞI ECZACI ALGIYI BOZDU
        Kılıçdaroğlu'nun iddiasını yine o eczacı yalanladı. Kılıçdaroğlu'ndan ismini duyunca şok olduğunu belirten eczacı, "Leblebi gibi antidepresan satıyoruz' gibi bir laf benim ağzımdan kesinlikle çıkmadı. Şehirlerin kanser hastaları sayısını hiçbir eczacı bilemez. Bunun teşhisini koyan da hekimdir, biz değil." ifadelerini kullandı.

        Şeyma Ulusoy şunları söyledi:

        "Bizim söylemediğimiz şeylerin lanse edilmesi, bazı şeylerin çarpıtılması. Hiç konuşulmayan şeylerin benim ağzımdan söylenmiş gibi yapılması ve benim ismimin iznim olmadan belirtilmesi bizi üzdü.

        "BÖYLE BİR LAF BENİM AĞZIMDAN ÇIKMADI"
        Bir insan antidepresan ile ilgili böyle bir şey der mi? Zaten antidepresanı reçetenin hekimi olmadan bizim vermemiz mümkün değil. 'Leblebi gibi antidepresan satıyoruz' gibi bir laf benim ağzımdan kesinlikle çıkmadı.

        "KANSER HASTALARININ SAYILARINI BİLEMEYİZ"
        "Böyle bir tabiri bir eczacı kullanmaz. Kanser hastalarının sayılarını bilemeyiz. Ben küçük bir eczaneyim böyle bir şeyi zaten bilmem, hiçbir eczacı da bilmez. Bunun teşhisini koyan da hekimdir, biz değil."

        SİYASİ PARTİDEN GELDİKLERİNİ SÖYLEMEDİLER
        Öte yandan Eczacı Şeyma Ulusoy eczaneye gelin şahısların anket ve araştırma için geldiklerini ifade ettiklerini belirterek, "Ben onların siyasi bir partiden geldiğini bilmiyordum. Bize sadece araştırma için geldiklerini söylediler. Eğer siyasi bir partiden geldiklerini bilseydik kabul etmezdik. Biz bir sağlık kuruluşuyuz. Siyasi görüşüne bakmaksızın tüm hastalara hizmet vermek durumundayız. Eczanede pek siyaset konuşulması çok hoş değil." dedi.

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        Haberler Güncel Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'Leblebi gibi antideprasan' satılıyor yalanı! İsmini kullandığı eczacı algıyı bozdu
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