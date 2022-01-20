KILIÇDAROĞLU'NUN İSMİNİ KULLANDIĞI ECZACI ALGIYI BOZDU

Kılıçdaroğlu'nun iddiasını yine o eczacı yalanladı. Kılıçdaroğlu'ndan ismini duyunca şok olduğunu belirten eczacı, "Leblebi gibi antidepresan satıyoruz' gibi bir laf benim ağzımdan kesinlikle çıkmadı. Şehirlerin kanser hastaları sayısını hiçbir eczacı bilemez. Bunun teşhisini koyan da hekimdir, biz değil." ifadelerini kullandı.

Şeyma Ulusoy şunları söyledi:

"Bizim söylemediğimiz şeylerin lanse edilmesi, bazı şeylerin çarpıtılması. Hiç konuşulmayan şeylerin benim ağzımdan söylenmiş gibi yapılması ve benim ismimin iznim olmadan belirtilmesi bizi üzdü.