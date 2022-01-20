Türkiye koronavirüsle mücadelede sağlık altyapısı ile dünya genelinde adından söz ettirirken Cumhuriyet Halk Partisi her alanda olduğu gibi sağlık alanında da asızlız iddialarda bulunarak algı çalışmalarını sürdürüyor.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun vatandaşları karamsarlığa sürüklemek ve "sağlık sisteminin yetersiz kaldığını" iddia ederek giriştiği algı operasyonlarına bir yenisi daha eklendi.
Geçtiğimiz gün partisinin grup toplantısında bir eczacının ağzından konuşan Kılıçdaroğlu Şeyma isimli bir eczacının "Düzce halkı kanser ve akciğer hastalıklarıyla boğuşuyor. Ayrıca depresyon hastalarının sayısı da gün geçtikçe artıyor. Leblebi satar gibi depresyon ilacı satıyoruz." dediğini iddia etti.
Kılıçdaroğlu şunları söyledi:
"Benim bilmediğim ama arkadaşların raporlarından öğrendiğim, Düzce hava kirliliği açısından Türkiye'de bir numara. Dünyadaki en kirli havaya sahip 15 beldeden birisi. Bir eczacı arkadaşımın, Şeyma Hanım'ın söylediği şey şu; 'Ülkemizde hava kirliliğinden hayatını kaybedenlerin sayısı, trafik kazasında ölenlerden daha fazla. Ancak buna rağmen hiçbir önlem alınmıyor. Düzce halkı kanser ve akciğer hastalıklarıyla boğuşuyor. Ayrıca depresyon hastalarının sayısı da gün geçtikte artıyor. Leblebi satar gibi depresyon ilacı satıyoruz. Ben kendi sağlığım ve tüm komşularımın sağlığı için endişe içindeyim. Gün geçmesin ki yeni bir kanser vakası duymayayım.' dedi."