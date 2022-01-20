İBB’den sonra Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne de çöktüler: ABD'deki danışmana ballı maaş

CHP yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı iştirak şirketlerinin de adeta Millet İttifakı ortaklarının çiftliğine dönüştürüldüğü ortaya çıktı. İBB'de CHP'den aday olup kazanamayan isimlerin 'hak, adalet ve liyakat' gözetilmeksizin iştirak şirketlerinin yönetim kurullarında görevlendirilerek ballı maaş ödenmesinin bir benzeri Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde de yaşanıyor.
MAAŞA BAĞLADI
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, 40'a yakın CHP'li ve İYİ Partili ismi belediyenin iştiraki olan 16 şirketin yönetim kurulu başkanlığı ve üyeliklerine atayıp maaşa bağladığı ortaya çıktı. Yavaş'ın maaşa bağladığı isimler arasında, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanı olan ve FETÖ'den tutuklu eski MİT'çi Enver Altaylı ile bin 159 kez telefonla görüştüğü belirlenen Rasim Bölücek ile Sözcü Gazetesi yazarı Ayşe Sucu da yer alıyor.
New York'ta ikamet eden Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Rasim Bölücek, belediye iştiraki Metropol A.Ş.'nin yönetim kurulu üyesi olarak aylık 6 bin lira maaş alıyor. Bölücek'e ödenen maaş, 200 bin lirayı geçmiş durumda. 20 Mayıs 2019'da yönetim kurulu üyesi olarak atanan Bölücek, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun akıl hocası olarak biliniyor.