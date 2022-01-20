İBB’den sonra Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne de çöktüler: ABD'deki danışmana ballı maaş





MAAŞA BAĞLADI

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, 40'a yakın CHP'li ve İYİ Partili ismi belediyenin iştiraki olan 16 şirketin yönetim kurulu başkanlığı ve üyeliklerine atayıp maaşa bağladığı ortaya çıktı. Yavaş'ın maaşa bağladığı isimler arasında, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanı olan ve FETÖ'den tutuklu eski MİT'çi Enver Altaylı ile bin 159 kez telefonla görüştüğü belirlenen Rasim Bölücek ile Sözcü Gazetesi yazarı Ayşe Sucu da yer alıyor.