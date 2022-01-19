AFAD il il son durumu açıkladı! Kar yağışı nedeniyle hangi yollar ulaşıma kapalı?

Nurhak ve Pazarcık ilçelerinde de tüm köy yolları kapanırken, Andırın ve Türkoğlu ilçelerinde elektrik verilemeyen mahalleler bulunduğu, Andırın'a bağlı Köklü Mahallesi ile Türkoğlu'nun Şekeroba ve Beyoğlu mahallerinde içme suyu kesintisi yaşandığı belirtildi.

ARTVİN'DE 77 KÖYLE ULAŞIM SAĞLANAMIYOR

Artvin'de Borçka-Camili yolu ulaşıma kapanırken, il merkezine bağlı 10 köy yolu ile Şavşat'ta 29, Ardanuç'ta 16, Borçka'da 13, Arhavi'de 3, Murgul'da 3 ve Hopa'da 3 köy yolunun da kapalı olduğu kaydedildi.

ERGANİ'DE MAHSUR KALAN 30 KİŞİNİN KURTARILMASINA ÇALIŞILIYOR

Diyarbakır'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 689 köy yolu ulaşıma kapalı bulunurken, il genelinde 186 hasarlı trafik kazası yaşandı.

Ergani ilçesi Kortaş köyü mevkisinde bir minibüsün yan yatması sonucu 30 kişi mahsur kaldı. Bölgeye arama kurtarma aracı, 8x8 amfibik araç ve ekipler yönlendirilirken, kurtarma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.