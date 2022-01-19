AFAD il il son durumu açıkladı! Kar yağışı nedeniyle hangi yollar ulaşıma kapalı?

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durumlar Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamada, Bolu, Gaziantep, Malatya, Kahramanmaraş, Artvin, Diyarbakır, Bingöl, Osmaniye, Sakarya, Hatay, Mardin, Düzce ve Van'da aşırı kar yağışının etkili olduğu hatırlatıldı.
Karayolları, jandarma, belediyeler, İl Özel İdare, Türk Kızılay ve UMKE ekiplerinin çalışmalarının AFAD koordinasyonunda dün geceden bu yana aralıksız devam ettiğinin belirtildiği açıklamada, saat 22.15 itibarıyla son durum aktarıldı.
BOLU'DA 252 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDI
Açıklamaya göre, Bolu genelinde etkili olan kar yağışı sonucu kapanan 252 köy yolunun ulaşıma açılması için çalışmalar devam ediyor.
Anadolu Otobanı (İstanbul-Ankara) D-100 kara yolunun her iki yönü kontrollü olarak trafiğe açıldı. Türk Kızılay, Sosyal Yardımlaşma Vakfı ve AFAD ekipleri yolda mahsur kalanların iaşe ve yakıt taleplerini karşılamak üzere bölgede çalışmalarını sürdürüyor.
TAG OTOYOLU'NUN NURDAĞI KESİMİNDE ULAŞIM TEKRAR DURDU
Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun kapanan Nurdağı-Osmaniye yönü kısmen trafiğe açılırken, bölgede meydana gelen bir kaza sonucu yol tekrar ulaşıma kapandı.
Nurdağı-Gaziantep yönünde yol açma çalışmaları devam ediyor. Bölgedeki çalışmalar için Osmaniye ve Hatay'dan 2 amfibik araç ve 3 personel görevlendirildi.
Nurdağı-Adana kara yolunun bir şeridi ile Nizip, Yavuzeli-Araban, Narlı-Nurdağı yolları trafiğe açıldı.
Şahinbey ilçesinde hamile bir kadın mahsur kaldığı yerden kurtarılarak Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesine sevk edildi. İslahiye yolunda mahsur kalan ambulanstaki bir hasta da 8x8 araçla hastaneye ulaştırıldı.
Nurdağı bölgesinde mahsur kalan araçlara destek vermek üzere Hatay Valiliğince yakıt ikmali sağlandı. Nurdağı-Gaziantep yolunda mahsur kalanlar için de Türk Kızılay ile eşgüdüm halinde jandarmaya ait helikopter aracılığıyla kumanya dağıtımı yapıldı.