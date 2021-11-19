FETÖ’cü binbaşılardan ‘hacamat’ yalanı! Polis arama yaparken zili çalınca yakalandılar

GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Sencer Genç ve Ali Altunkara'nın mahrem imam Mehmet Sağlam'ın evine girişi binanın güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Sabah'ın haberine göre görüntülerde iki şüphelinin apartman ziline bastıkları kapının açılmasının ardından asansörle Sağlam'ın olduğu kata çıktıkları görüldü.

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