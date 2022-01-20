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    • Güncel
    • 21.01.2022 07:33
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    • 21.01.2022 07:33
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    İstanbul yarıyıl tatili 15 tatil ne zaman başlayacak? İstanbul ilkokul, ortaokul, lise sabahçılar öğlenciler saat kaçta karne alacak?

    İstanbul Valisi Ali Yerlikaya okulların yarıyıl tatiliyle ilgili önemli bir son dakika açıklaması yaptı. Vali Yerlikaya, olumsuz hava koşulları nedeniyle normal eğitim yapan okullarda ve ikili eğitim yapan okullarda yarıyıl tatilinin başlayacağı saati açıkladı. Peki, İstanbul ilkokul, ortaokul, lise sabahçılar öğlenciler saat kaçta karne alacak? İstanbul yarıyıl tatili 15 tatil ne zaman başlayacak? İşte haberin detayı...

    İstanbul Valiliğinden ’yarıyıl tatili’ açıklaması!

    İstanbul Valisi Ali Yerlikaya 21 Ocak Cuma günü ilimizde beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle yarıyıl tatiline dair önemli bir açıklamada bulundu. Bu kapsamda öğrenciler karne alacağı saati merak ederek araştırma yapıyor. Peki, İstanbul ilkokul, ortaokul, lise sabahçılar öğlenciler saat kaçta karne alacak? İstanbul yarıyıl tatili 15 tatil ne zaman başlayacak? İşte haberin detayı...

    İstanbul'da erken yarıyıl tatili kararı!

    İSTANBUL VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA

    İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, olumsuz hava koşulları nedeniyle normal eğitim yapan okullarda öğrencilerin saat 10.00'da, ikili eğitim yapan okullarda ise sabahçıların saat 10.00'da öğlencilerin ise 14.00'ten sonra yarıyıl tatiline başlayacağını duyurdu.

    İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, olumsuz hava koşulları nedeniyle okullarda yarın yarıyıl tatilinin başlayacağı saatleri paylaştı.

    Vali Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

    "21 Ocak cuma günü ilimizde beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle; normal eğitim yapan okullarımızda 10.00, ikili eğitim yapan okullarımızda sabahçılar 10.00, öğlenciler 14.00'ten sonra yarıyıl tatiline başlayacaktır. İyi tatiller, dinlenmeyi ihmal etmeyin."

        METEOROLOJİDEN İSTANBUL İÇİN KAR YAĞIŞI UYARISI

        Meteoroloji'nin verilerine göre, İstanbul'da kar yağışının öncesinde kuvvetli sağanak yağış etkisini gösterecek. Cuma sabah saatlerinden itibaren kıyılarının yağmurlu, iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
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        Haberler Güncel İstanbul yarıyıl tatili 15 tatil ne zaman başlayacak? İstanbul ilkokul, ortaokul, lise sabahçılar öğlenciler saat kaçta karne alacak?
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