İstanbul yarıyıl tatili 15 tatil ne zaman başlayacak? İstanbul ilkokul, ortaokul, lise sabahçılar öğlenciler saat kaçta karne alacak?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya 21 Ocak Cuma günü ilimizde beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle yarıyıl tatiline dair önemli bir açıklamada bulundu. Bu kapsamda öğrenciler karne alacağı saati merak ederek araştırma yapıyor. Peki, İstanbul ilkokul, ortaokul, lise sabahçılar öğlenciler saat kaçta karne alacak? İstanbul yarıyıl tatili 15 tatil ne zaman başlayacak? İşte haberin detayı...
İSTANBUL VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, olumsuz hava koşulları nedeniyle normal eğitim yapan okullarda öğrencilerin saat 10.00'da, ikili eğitim yapan okullarda ise sabahçıların saat 10.00'da öğlencilerin ise 14.00'ten sonra yarıyıl tatiline başlayacağını duyurdu.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, olumsuz hava koşulları nedeniyle okullarda yarın yarıyıl tatilinin başlayacağı saatleri paylaştı.
Vali Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:
"21 Ocak cuma günü ilimizde beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle; normal eğitim yapan okullarımızda 10.00, ikili eğitim yapan okullarımızda sabahçılar 10.00, öğlenciler 14.00'ten sonra yarıyıl tatiline başlayacaktır. İyi tatiller, dinlenmeyi ihmal etmeyin."