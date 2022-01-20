İstanbul yarıyıl tatili 15 tatil ne zaman başlayacak? İstanbul ilkokul, ortaokul, lise sabahçılar öğlenciler saat kaçta karne alacak?

METEOROLOJİDEN İSTANBUL İÇİN KAR YAĞIŞI UYARISI

Meteoroloji'nin verilerine göre, İstanbul'da kar yağışının öncesinde kuvvetli sağanak yağış etkisini gösterecek. Cuma sabah saatlerinden itibaren kıyılarının yağmurlu, iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.