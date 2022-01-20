Son dakika: Türkiye ile İsrail arasında temas! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Lapid ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid ile telefonda görüştü



Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.



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