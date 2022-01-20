Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.
- Güncel
- 20.01.2022 21:03
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- Son Güncelleme:
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- 20.01.2022 21:15
Son dakika: Türkiye ile İsrail arasında temas! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Lapid ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid ile telefonda görüştü