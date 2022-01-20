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    • Güncel
    • 20.01.2022 21:03
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    • 20.01.2022 21:15
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    Son dakika: Türkiye ile İsrail arasında temas! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Lapid ile görüştü

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

    Türkiye ile İsrail arasında temas!

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid ile telefonda görüştü

    Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

    Görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

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    Haberler Güncel Son dakika: Türkiye ile İsrail arasında temas! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Lapid ile görüştü
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