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    • 20.01.2022 09:39
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    CHP'li belediyede komik heykel boyama! Nazım Hikmet Ran heykelinin yeni hali olay oldu

    Heykel hizmetinden başka bir şey yapamayan CHP'li belediyeler onu da yanlış yapıyor. Her belediyede milyonların harcandığı heykeller tartışma konusu olurken İzmir'de yeni bir skandal patlak verdi. 4 metrelik Nazım Hikmet Ran heykeli yenilenmesi için boyandı ama ortaya komik bir görüntü çıktı. Vatandaşlar, "Bu nasıl bir boyamadır? Badanacıya mı yaptırdılar acaba?" dedi.

    Nazım Hikmet Ran heykelinin yeni hali olay oldu

    CHP'li belediyeler skandal heykel icraatlarının yanına, halihazırda bulunan güzel heykelleri bozmayı da ekledi. Bunun son örneği İzmir Karşıyaka'da yaşandı. Karşıyaka Belediyesi tarafından Girne Caddesi ile Ordu Bulvarı'nın kesiştiği noktaya 2015 yılında yerleştirilen 4 metrelik Nazım Hikmet Ran heykelini bugünlerde görenler gözlerine inanamıyor.

    Yeni Asır'ın haberine göre, Belediye tarafından yeniden boyanan heykelin yeni rengi büyük tepki topluyor. Vatandaşlar belediyeye tepkisini "Bu nasıl bir boyamadır? Badanacıya mı yaptırdınız" şeklinde sözlerle gösterirken, sosyal medyada da çok sayıda kullanıcı heykelin eski haline getirilmesini istedi.

    İŞTE VATANDAŞ TEPKİLERİNDEN BAZILARI

    Vahdettin Batmaz: Çok kötü olmuş, yazıklar olsun, eski haline dönüşümü için lütfen gereği yapılsın. Boyayı yapandan şüphem var, sanki kasıt var gibi.

    Altınay Görmüş: Yazık.
    Yücel Laçinel: Yapılan bu boyama hiç olmamış, amatör biri bile yapmaz bunu. Ayrıca bir heykelde boyama tadilat yapma gibi bir şey yapacaksanız eseri yapanın fikrini alırsınız. Bunu yapanları ve yapılana sessiz kalanları da kınıyorum. Yazıklar olsun.
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