CHP'li belediyede komik heykel boyama! Nazım Hikmet Ran heykelinin yeni hali olay oldu

İŞTE VATANDAŞ TEPKİLERİNDEN BAZILARI

Vahdettin Batmaz: Çok kötü olmuş, yazıklar olsun, eski haline dönüşümü için lütfen gereği yapılsın. Boyayı yapandan şüphem var, sanki kasıt var gibi.

Altınay Görmüş: Yazık.

Yücel Laçinel: Yapılan bu boyama hiç olmamış, amatör biri bile yapmaz bunu. Ayrıca bir heykelde boyama tadilat yapma gibi bir şey yapacaksanız eseri yapanın fikrini alırsınız. Bunu yapanları ve yapılana sessiz kalanları da kınıyorum. Yazıklar olsun.

Hacer Keklikci Şimşek: Bu nasıl bir boyamadır? Badanacıya mı yaptırdılar acaba?

Gülten Morkoç Çınar: Kile mi bulamışlar, çok çirkin