SON DAKİKA! MEB duyurdu! Seçmeli dersler için tercih süresi uzatıldı

ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ GELİŞİMİ İÇİN ÖBA DEVREYE GİRİYOR

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğretmenlere isteğe bağlı kapsamlı eğitim programı için yeni dijital platform Öğretmen Bilişim Ağı'nı (ÖBA), ilk kez 24 Ocak-6 Şubat'taki iki haftalık yarıyıl tatilinde uygulayacak.

Öğretmenler, kendileri için hazırlanan hizmet içi eğitim faaliyetlerine ÖBA üzerinden katılabilecek. Seminerlere katılım isteğe bağlı olacak. Seminerler, belirtilen tarih aralığında sürekli yayında olacak, internet bağlantısı olan herhangi bir yerden katılım sağlanabilecek.

Seminerlere ÖBA platformu "www.oba.gov.tr"den giriş yapılacak. Öğretmenler MEBBİS ya da e-devlet şifreleri ile sisteme giriş yaparak sunulan eğitim konularından birine ya da isterlerse daha fazlasına katılabilecek. Seminerleri tamamlayan öğretmenlere "seminer katılım belgesi" MEBBİS hizmet içi eğitim modülünden e-sertifika olarak verilecek.