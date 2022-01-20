SON DAKİKA! MEB duyurdu! Seçmeli dersler için tercih süresi uzatıldı

Milli Eğitim Bakanlığı, seçmeli dersler için tercih sürecinin olumsuz hava şartları nedeniyle 7 Şubat saat 17.00'a kadar uzatıldığını açıkladı. MEB'den yapılan açıklamada, "Öğrencilerin okullarda açılmasını istedikleri seçmeli dersler için yarın sona erecek tercih süreci, 7 Şubat saat 17.00'ye kadar uzatıldı. Ortaokul ve liselerde seçmeli derslerin seçimi için tercih süreci, olumsuz hava şartları nedeniyle öğrencilerin okula gidememesi dolayısıyla gelen talepler doğrultusunda Bakanlık tarafından uzatıldı." denildi.
TATİL ÖNCESİ SON DERS ZİLİ YARIN ÇALACAK
Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci, 24 Ocak- 4 Şubat'ta 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı yarıyıl tatilini yapacak.
Kovid-19 salgını nedeniyle yaklaşık 1,5 yıllık aranın ardından 2021-2022 eğitim öğretim yılı, 6 Eylül 2021'de yüz yüze ve tam zamanlı olarak başlatıldı.
Birinci dönem ara tatili 15 Kasım 2021 Pazartesi başladı ve 19 Kasım 2021 Cuma sona erdi. Öğrenciler yarıyıl tatili öncesi son derslerine yarın girecek. Bu kapsamda, öğrenciler, yarın okullarında birinci dönem karne heyecanı yaşayacak.
ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ GELİŞİMİ İÇİN ÖBA DEVREYE GİRİYOR
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğretmenlere isteğe bağlı kapsamlı eğitim programı için yeni dijital platform Öğretmen Bilişim Ağı'nı (ÖBA), ilk kez 24 Ocak-6 Şubat'taki iki haftalık yarıyıl tatilinde uygulayacak.
Öğretmenler, kendileri için hazırlanan hizmet içi eğitim faaliyetlerine ÖBA üzerinden katılabilecek. Seminerlere katılım isteğe bağlı olacak. Seminerler, belirtilen tarih aralığında sürekli yayında olacak, internet bağlantısı olan herhangi bir yerden katılım sağlanabilecek.
Seminerlere ÖBA platformu "www.oba.gov.tr"den giriş yapılacak. Öğretmenler MEBBİS ya da e-devlet şifreleri ile sisteme giriş yaparak sunulan eğitim konularından birine ya da isterlerse daha fazlasına katılabilecek. Seminerleri tamamlayan öğretmenlere "seminer katılım belgesi" MEBBİS hizmet içi eğitim modülünden e-sertifika olarak verilecek.