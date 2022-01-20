Yabancı dil sınavı sınavı hangi tarihte yapılacak? YDS ne zaman? 2022 YDS başvuruları ne zaman başlayacak? ÖSYM takvimi...

YDS ne zaman? 2022 YDS/1 başvuruları ne zaman başlayacak? Yeni bir yılla birlikte binlerce kişi 2022 ÖSYM sınav takvimini araştırmaya başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yıl içerisinde birkaç defa gerçekleştirilen sınavlardan biri olan YDS kariyeri için yabancı dil bilgisini resmi olarak göstermek isteyenlerin ilgi gösterdiği bir sınavdır. Peki ÖSYM takvimine göre YDS sınavı hangi tarihte yapılacak? İşte yabancı dil sınavı hakkında merak edilen tüm bilgiler…