Yabancı dil sınavı sınavı hangi tarihte yapılacak? YDS ne zaman? 2022 YDS başvuruları ne zaman başlayacak? ÖSYM takvimi...

YDS ne zaman? 2022 YDS/1 başvuruları ne zaman başlayacak? Yeni bir yılla birlikte binlerce kişi 2022 ÖSYM sınav takvimini araştırmaya başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yıl içerisinde birkaç defa gerçekleştirilen sınavlardan biri olan YDS kariyeri için yabancı dil bilgisini resmi olarak göstermek isteyenlerin ilgi gösterdiği bir sınavdır. Peki ÖSYM takvimine göre YDS sınavı hangi tarihte yapılacak? İşte yabancı dil sınavı hakkında merak edilen tüm bilgiler…
YDS NE ZAMAN 2022?
YDS/1 10 Nisan, YDS/2 23 Ekim 2022 tarihinde yapılacak.
YDS BAŞVURULARI NE ZAMAN?
2022-YDS/1 başvuruları 17-28 Şubat 2022 tarihleri arasında yapılacak.
2022-YDS/2 başvuruları ise 6-15 Eylül 2022 tarihlerinde alınacak.
YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı
375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2. maddesi ve 4 Ocak 2013 tarihli ve 28518 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik" uyarınca Yabancı dil tazminatı almak isteyen kamu personelinin yabancı dil bilgisi seviyesini belirlemek için yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından uygulanmaktadır. YDS İlkbahar ve Sonbahar Dönemi olmak üzere senede iki defa yapılır.