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    • 21.01.2022 10:15
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    Yabancı dil sınavı sınavı hangi tarihte yapılacak? YDS ne zaman? 2022 YDS başvuruları ne zaman başlayacak? ÖSYM takvimi...

    YDS ne zaman? 2022 YDS başvuruları ne zaman başlayacak? Yabancı dil sınavı sınavı hangi tarihte yapılacak? ÖSYM takvimi 2022 yılı için belli oldu mu? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. ÖSYM tarafından her yıl düzenlenen YDS sınavı ile ilgili araştırmalar yeni yılın başlamasıyla birlikte hız kazandı. İşte 2022 ÖSYM takvimine göre yabancı dil sınavı ve başvuru tarihi...

    takvim.com.tr
    Yabancı dil sınavı sınavı hangi tarihte yapılacak?

    YDS ne zaman? 2022 YDS/1 başvuruları ne zaman başlayacak? Yeni bir yılla birlikte binlerce kişi 2022 ÖSYM sınav takvimini araştırmaya başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yıl içerisinde birkaç defa gerçekleştirilen sınavlardan biri olan YDS kariyeri için yabancı dil bilgisini resmi olarak göstermek isteyenlerin ilgi gösterdiği bir sınavdır. Peki ÖSYM takvimine göre YDS sınavı hangi tarihte yapılacak? İşte yabancı dil sınavı hakkında merak edilen tüm bilgiler…

    YDS NE ZAMAN 2022?

    YDS/1 10 Nisan, YDS/2 23 Ekim 2022 tarihinde yapılacak.

    YDS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

    2022-YDS/1 başvuruları 17-28 Şubat 2022 tarihleri arasında yapılacak.

    2022-YDS/2 başvuruları ise 6-15 Eylül 2022 tarihlerinde alınacak.

    YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı

    375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2. maddesi ve 4 Ocak 2013 tarihli ve 28518 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik" uyarınca Yabancı dil tazminatı almak isteyen kamu personelinin yabancı dil bilgisi seviyesini belirlemek için yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından uygulanmaktadır. YDS İlkbahar ve Sonbahar Dönemi olmak üzere senede iki defa yapılır.

        YDS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        ÖSYM tarafından 2022 yılı YDS başvuru kılavuzu henüz yayınlanmadı, geçtiğimiz sene başvurular şu şekilde yapılmıştı;

        Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.

        Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir.
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