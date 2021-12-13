CHP bildiğiniz gibi! Fethiye Belediyesi'nden Türkan Saylan heykeli...

"TÜRKAN SAYLAN BİZLERE MESAJ VERMEYE DEVAM EDECEK"

Türkan Saylan'ı hiç bir zaman unutmayacaklarını söyleyen Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, "Açılışını yaptığımız bu anıt özellikleri sıralamakla bitmeyen, tıp doktoru, bilim insanı, akademisyen, eğitimci, yazar, duyarlı ve kararlı bir cumhuriyet kadını Türkan Saylan içindir. Türkan Saylan bizlere mesaj vermeye devam edecek" dedi.

KILIÇDAROĞLU'NDAN KUTLAMA MESAJI

Açılışa CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, Parti Meclis Üyesi Hasan Efe Uyar, Milletvekili Burak Erbay, CHP Muğla İl Başkanı Adem Zeybekoğlu, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Yönetim Kurulu üyeleri, İlçe Başkanı Mehmet Demir, CHP il ve ilçe yönetimleri, meclis üyeleri, STK temsilcileri, ilçe protokolü ve çok sayıda vatandaş katılım sağladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da mesaj göndererek, Fethiye Belediyesi ve emeği geçenleri kutladı.