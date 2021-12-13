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    • Güncel
    • 13.12.2021 21:57
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    • 13.12.2021 22:30
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    CHP bildiğiniz gibi! Fethiye Belediyesi'nden Türkan Saylan heykeli...

    Hizmet yerine heykele para yatıran CHP'li belediyelere Fethiye Belediyesi de katıldı. Büyük bir açılışta Türkan Saylan heykelini tanıtan CHP'li Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Saylan için "Bize bıraktığın aydınlık miras, Fethiyemizden dünyaya açılmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    CHP’den bir heykel daha

    Vatadaşa hizmette sınıfta kalan CHP'li belediyeler heykel yapmaktan vaz geçmiyor.

    CHP'de neredeyse her gün bir belediye heykel açılışıyla gündeme geliyor. Son heykel haberi ise Muğla'dan geldi.

    HEYKELE BÜYÜK AÇILIŞ
    Fethiye Belediyesi Bahriye Üçok parkında Bahriye Üçok ve Türkan Saylan anıtlarını büyük bir açılışla gerçekleştirdi.

    Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Başkanı Türkan Saylan için yapılan anıt sahil bandında heykeltraş Onur Fırat Fen tarafından yapıldı.

    5 BUÇUK AYDA HEYKELİ DİKTİLER
    Heykeltraş Onur Fırat Fen, "Anıtımız 5 buçuk ayda tamamlandı. Türkan Hoca'nın vasıflarını nasıl heykelleştiririz ve Fethiye'ye kazandırırız diye çok fazla istişare yaptık. Bugün bu anıtı Fethiye'ye kavuşturuyoruz. Emek veren herkese çok teşekkürler" dedi.

        "TÜRKAN SAYLAN BİZLERE MESAJ VERMEYE DEVAM EDECEK"
        Türkan Saylan'ı hiç bir zaman unutmayacaklarını söyleyen Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, "Açılışını yaptığımız bu anıt özellikleri sıralamakla bitmeyen, tıp doktoru, bilim insanı, akademisyen, eğitimci, yazar, duyarlı ve kararlı bir cumhuriyet kadını Türkan Saylan içindir. Türkan Saylan bizlere mesaj vermeye devam edecek" dedi.

        KILIÇDAROĞLU'NDAN KUTLAMA MESAJI
        Açılışa CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, Parti Meclis Üyesi Hasan Efe Uyar, Milletvekili Burak Erbay, CHP Muğla İl Başkanı Adem Zeybekoğlu, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Yönetim Kurulu üyeleri, İlçe Başkanı Mehmet Demir, CHP il ve ilçe yönetimleri, meclis üyeleri, STK temsilcileri, ilçe protokolü ve çok sayıda vatandaş katılım sağladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da mesaj göndererek, Fethiye Belediyesi ve emeği geçenleri kutladı.

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        Haberler Güncel CHP bildiğiniz gibi! Fethiye Belediyesi'nden Türkan Saylan heykeli...
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