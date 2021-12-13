CHP bildiğiniz gibi! Fethiye Belediyesi'nden Türkan Saylan heykeli...

Vatadaşa hizmette sınıfta kalan CHP'li belediyeler heykel yapmaktan vaz geçmiyor.
CHP'de neredeyse her gün bir belediye heykel açılışıyla gündeme geliyor. Son heykel haberi ise Muğla'dan geldi.
HEYKELE BÜYÜK AÇILIŞ
Fethiye Belediyesi Bahriye Üçok parkında Bahriye Üçok ve Türkan Saylan anıtlarını büyük bir açılışla gerçekleştirdi.
Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Başkanı Türkan Saylan için yapılan anıt sahil bandında heykeltraş Onur Fırat Fen tarafından yapıldı.
5 BUÇUK AYDA HEYKELİ DİKTİLER
Heykeltraş Onur Fırat Fen, "Anıtımız 5 buçuk ayda tamamlandı. Türkan Hoca'nın vasıflarını nasıl heykelleştiririz ve Fethiye'ye kazandırırız diye çok fazla istişare yaptık. Bugün bu anıtı Fethiye'ye kavuşturuyoruz. Emek veren herkese çok teşekkürler" dedi.