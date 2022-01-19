Yunanistan Başbakanı Miçotakis yine ateş oynuyor! Sözde yaptırım listesi hazırlamış

Avrupa Birliği (AB) genelini ilgilendiren konuları ve Türkiye-Yunanistan ilişkilerini değerlendiren Miçotakis, Türkiye'nin Yunanistan'a karşı tavrında büyük bir değişiklik olmadığını savundu. Miçotakis, "Bu nedenle bu iki aşamalı yaklaşımı uyguladık; bir yandan dostluk elimizi uzatırken diğer yandan da Türkiye'nin, Yunanistan ve (Güney) Kıbrıs'a karşı saldırgan bir tavra dönüş yapması halinde kullanılabilecek bir dizi kısıtlayıcı önlemler paketini hazırladık.