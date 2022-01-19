Yunanistan Başbakanı Miçotakis yine ateş oynuyor! Sözde yaptırım listesi hazırlamış

Uluslararası hukuku hiçe saymayı usul haline getiren Yunanistan yine rahat durmuyor. Türkiye'nin bölgede diplomasi ve istikrar için uzattığı barış elini her fırsatta geri iterek Avrupalı ülkelerden medet uman Atina yönetimi, Türkiye'ye karşı bir kez daha 'yaptırım tehdidinde' bulundu.
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye'nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve ülkelerine karşı saldırgan bir tutuma geçmesi durumunda alacakları önlemlerle ilgili bir liste oluşturduklarını söyledi. Miçotakis, bu açıklamaları Avrupa Halk Partisi milletvekilleriyle yaptığı görüşmede dile getirdi.
Avrupa Birliği (AB) genelini ilgilendiren konuları ve Türkiye-Yunanistan ilişkilerini değerlendiren Miçotakis, Türkiye'nin Yunanistan'a karşı tavrında büyük bir değişiklik olmadığını savundu. Miçotakis, "Bu nedenle bu iki aşamalı yaklaşımı uyguladık; bir yandan dostluk elimizi uzatırken diğer yandan da Türkiye'nin, Yunanistan ve (Güney) Kıbrıs'a karşı saldırgan bir tavra dönüş yapması halinde kullanılabilecek bir dizi kısıtlayıcı önlemler paketini hazırladık.