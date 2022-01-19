Son dakika: Deprem mi oldu? Adana'da 3.8 büyüklüğünde deprem! AFAD'dan açıklama! Osmaniye, Ceyhan, Kadirli...

ADANA'DA 3.8 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM!

AFAD'dan yapılan son dakika açıklamada Adana'da 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiği duyuruldu. AFAD depremin derinliğini 6.60 km olarak kaydederken, Kandilli Rasathanesi ise 5.0 olarak kaydetti.

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