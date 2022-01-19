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    • 19.01.2022 09:32
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    Son dakika: Deprem mi oldu? Adana'da 3.8 büyüklüğünde deprem! AFAD'dan açıklama! Osmaniye, Ceyhan, Kadirli...

    Son dakika deprem oldu. AFAD Adana'da 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Merkez üssü Ceyhan olarak açıklandı. Sosyal medyada binlerce kişi Deprem mi oldu? sorusunu araştırmaya başladı. Osmaniye, Ceyhan, Kadirli'de ikamet eden vatandaşlar da deprem hakkında bilgi edinmek için araştırmalara koyuldu. İşte son dakika gelişmenin detayları...

    Son dakika: Deprem mi oldu? Adana’da 3.8 büyüklüğünde deprem! AFAD’dan açıklama! Osmaniye, Ceyhan, Kadirli...

    Son dakika: Deprem mi oldu? Adana'da 3.8 büyüklüğünde deprem! AFAD'dan açıklama! Osmaniye, Ceyhan, Kadirli...

    ADANA'DA 3.8 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM!

    AFAD'dan yapılan son dakika açıklamada Adana'da 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiği duyuruldu. AFAD depremin derinliğini 6.60 km olarak kaydederken, Kandilli Rasathanesi ise 5.0 olarak kaydetti.

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