15 tatil ne zaman? Yarı yıl tatili ne zaman 2022? Sömestr tatili hangi tarihte? MEB okullarda yüzyüze eğitim bitecek mi?

Yarı yıl tatili ne zaman 2022? Tüm illerden milyonlarca öğrenci ve velisinin en merak ettiği konular arasında yer alıyor ve gündemde yoğun bir şekilde araştırılıyor. 2021-2022 yılı Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimine göre 15 tatil ne zaman? Sömestr tatili hangi tarihte? Tarihte bir değişiklik olup olmayacağı, öne çekilip çekilmeyeceği de gündeme gelmiş ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer bu konuya dair açıklamalar yapmıştı. Diğer yandan artan koronavirüs vakalarından dolayı yüzyüze eğitimin yeniden online eğitime dönip dönmeyeceği de merak konusuydu. Peki okullarda yüzyüze eğitim bitecek mi?
15 TATİL NE ZAMAN 2022, KAÇ GÜN KALDI?
Milli Eğitim Bakanlığı 2021-2022 eğitim öğretim yılı takvimi ile yarıyıl tatili (sömestr tatili) tarihi belli oldu. Ocak ayında başlayacak olan yarıyıl tatili, 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak.
2021- 2022 MEB TATİL TAKVİMİ
Ara tatilin ardından 2021-2022 eğitim öğretim yılı birinci dönemi 21 Ocak 2022 Cuma sona erecek. Yarıyıl tatili ise 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak.
Öğrenciler ikinci dönemdeki ara tatili ise 11 Nisan-15 Nisan 2022'de yapacak. İkinci dönem 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma günü sona erecek.