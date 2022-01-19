Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 19.01.2022 19:35
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 19.01.2022 20:05
    ABONE OL

    Son dakika: Sağlık Bakanlığı 19 Ocak 2022 koronavirüs vaka ve vefat tablosunu paylaştı

    Sağlık Bakanlığı, 19 Ocak 2022 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren son Kovid-19 tablosunu paylaştı. Son 24 saatte 412 bin 31 Kovid-19 testi yapıldı, 72 bin 615 kişinin testi pozitif çıktı, 176 kişi yaşamını yitirdi.

    Koronavirüste son durum

    Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.

    Türkiye'de son 24 saatte 412 bin 31 Kovid-19 testi yapıldı, 72 bin 615 kişinin testi pozitif çıktı, 176 kişi yaşamını yitirdi.


    65 YAŞ ÜSTÜNE KRİTİK UYARI
    Günlük verileri değerlendiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Son verilere göre, 65 YAŞ VE ÜSTÜ, vakaların %8'ini oluşturuyor. Tüm vakalar içinde hastaneye yatış oranı %1,45 iken bu gruptakilerin HASTANEYE YATIŞ ORANI %10'un üzerinde. 65 yaş üstünün riskten kaçınması, yatırılarak tedavi gerektiren bir hastalıktan kendini koruması gerekir" ifadelerini kullandı.

    18 OCAK 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

        17 OCAK 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

        16 OCAK 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

        15 OCAK 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

            14 OCAK 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

            13 OCAK 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

            12 OCAK 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

            11 OCAK 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

                10 OCAK 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

                9 OCAK 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

                8 OCAK 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

                    7 OCAK 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

                    6 OCAK 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

                    5 OCAK 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

                        4 OCAK 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

                        3 OCAK 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

                        2 OCAK 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU
                            İmamoğlu’nun yalan siyasetine rakamlarla tepki!
                            Haberler Güncel Son dakika: Sağlık Bakanlığı 19 Ocak 2022 koronavirüs vaka ve vefat tablosunu paylaştı
                                SON DAKİKA