Son dakika: Sağlık Bakanlığı 19 Ocak 2022 koronavirüs vaka ve vefat tablosunu paylaştı

Türkiye'de son 24 saatte 412 bin 31 Kovid-19 testi yapıldı, 72 bin 615 kişinin testi pozitif çıktı, 176 kişi yaşamını yitirdi.



65 YAŞ ÜSTÜNE KRİTİK UYARI

Günlük verileri değerlendiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Son verilere göre, 65 YAŞ VE ÜSTÜ, vakaların %8'ini oluşturuyor. Tüm vakalar içinde hastaneye yatış oranı %1,45 iken bu gruptakilerin HASTANEYE YATIŞ ORANI %10'un üzerinde. 65 yaş üstünün riskten kaçınması, yatırılarak tedavi gerektiren bir hastalıktan kendini koruması gerekir" ifadelerini kullandı.