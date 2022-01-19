Sömestr tatili ile ikinci ara tatil birleştirilecek mi? MEB ikinci ara tatil ne zaman ne zaman başlıyor ve bitiyor 2022?

Biz on binleri gördük Omicron yokken. 71 bine yakın okulumuzda tüm sınıfları kapatılmış olan hiçbir okulumuz bulunmamaktadır, Omicron'daki hızlı yayılıma rağmen. Bazı okullarda sadece 2-3 derslik var. Birileri tatil bekliyorsa üzgünüm, şu an için yüz yüze eğitime devam ediyoruz. Öğrencilerimiz çok daha istekliler.

Bir taraftan yüz yüze eğitimi açık tutmaya çalışırken bir taraftan da geçmiş 1.5 yılın kayıplarıyla ilgili dünya kadar etkinlik yapıyoruz." diye konuştu.