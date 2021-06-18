Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 18.06.2021 08:07
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 18.06.2021 08:37
    ABONE OL

    CHP'li 'nin 'da suya yüzde 23 zam talebi Cumhur İttifakı tarafından reddedildi

    Yerel seçimler öncesi "luların suyunu ucuzlatacağım" diye vaat veren CHP’li yönetimindeki ’ye bağlı yeni zam talebinde bulundu. İSKİ su fiyatlarına yüzde 23 zam ile her ay TÜFE oranında artış yapılmasını teklif etti. Teklif Cumhur İttifakı'nın oylarıyla reddedildi. İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili , “İstanbullunun hakkını korumaya devam edeceğiz” dedi.

    takvim.com.tr
    AA
    İBB'nin suya zam talebi reddedildi

    İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinin (İSKİ) Olağanüstü Genel Kurulu, Yenikapı Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezinde, İBB Meclisi 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında toplandı.


    SU FİYATLARINA YÜZDE 23 ZAM İSTENDİ
    Toplantıda, İSKİ'nin Su Satış ve Kullanılmış Suların Uzaklaştırılması Bedeli Tarife Teklifi görüşüldü. Teklifte su fiyatlarına yüzde 23 zam istendi. Ayrıca her ay su satış birim fiyatlarına aylık açıklanan enflasyon (TÜFE) oranında otomatik zam talep edildi.

    Mecliste yapılan tartışmalarda CHP'li üyeler, girdi maliyetlerinin artışını öne sürerek zam yapılmasını talep ederken, AK Partili üyeler de zam görüşmelerinin geçen ay yapılan toplantıda verilen karar doğrultusunda kasım ayında görüşüleceğini belirttiler.

    CUMHUR İTTİFAKI'NIN OYLARIYLA REDDEDİLDİ
    İSKİ'nin Su Satış ve Kullanılmış Suların Uzaklaştırılması Bedeli Tarife Teklifi yapılan müzakerelerin ardından oy çokluğu ile reddedildi. İSKİ'nin geçen ay yapılan genel kurulunda zam talebi kasım ayında görüşülmek üzere reddedilmişti.

        Gündemin bir diğer maddesinde İSKİ'ye ait Sarıyer'deki arsa ve hisselerin satışı da oylama sonucu kabul edilmedi.

        İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, gazetecilere yaptığı açıklamada, kasım ayına kadar İstanbul'da suya herhangi bir zam gelmeyeceğini belirterek, şunları ifade etmişti:

        "İstanbul'un tarihinde ilk defa İSKİ su zammı yapmak ve arsa satışı yapmak için genel kurulu olağanüstü topluyor. Oysa geçtiğimiz ay yapmış olduğumuz genel kurulda Cumhuriyet Halk Partisi ile birlikte su tarifesinin kasım ayında görüşülmesiyle ilgili maddeyi oy birliği ile onaylayıp ertelemiştik. Şu anda yüzde 23 su zammı istiyorlar. Biz AK Parti Grubu olarak yapmış olduğumuz değerlendirmeler çerçevesinde 15 gün önce İstanbullulara hangi sözü verdiysek, sözümüzün arkasındayız. Su zammı meselesini kasım ayında görüşeceğiz. Bugün de ilgili maddeyi Cumhur İttifakı olarak reddedip kasım ayında görüşülmesiyle ilgili maddenin takibini isteyeceğiz. Kasım ayına kadar İstanbul'da suya herhangi bir zam gelmeyecek."

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Marmara’nın ilk rafting parkuru Orhaneli’de açıldı
        Haberler Güncel CHP'li İBB'nin İstanbul'da suya yüzde 23 zam talebi Cumhur İttifakı tarafından reddedildi