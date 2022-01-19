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    • 19.01.2022 12:01
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    • 19.01.2022 12:03
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    Nur Dağı nerede, hangi ilde? Son dakika: Nur Dağı'nda mahsur kalanlar kurtarıldı mı? Yol açıldı mı?

    Nurdağı sabah saatlerinden itibaren Türkiye'nin gündeminde yer alıyor. Twitter'da #Nurdağı etiketiyle binlerce kişi paylaşımlarda bulunuyor. Bir sosyal medya kullanıcı Nur Dağı'nda mahsur kaldıklarını söyledi. Gündemi sarsan paylaşımın ardından Nur Dağı nerede, hangi ilde? Nur Dağı'nda mahsur kalanlar kurtarıldı mı? Yol açıldı mı? soruları araştırılmaya başlandı. Gaziantep Valisi Davut Gül'den peş peşe son dakika açıklamalar geldi. İşte yeni gelişmeler....

    Nur Dağı nerede, hangi ilde?

    Nur Dağı nerede, hangi ilde? Nur Dağı'nda mahsur kalanlar kurtarıldı mı? Yol açıldı mı? soruları yoğun olarak araştırılıyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle vatandaşlar Nur Dağı'nda mahsur kaldı. Dün geceden beri çalışmalar yapılıyor ve mahsur kalanları kurtarmak için ekipler canla başla çalışıyor. Son olarak Gaziantep Valisi Davut Gül'den önemli açıklamalar geldi. İşte sosyal medyayı sallayan olaya ilişkin gelişmeler....

    NUR DAĞI NEREDE, HANGİ İLDE?

    Nur Dağı Gaziantep'e bağlı bir ilçedir.

    NUR DAĞI'NDA MAHSUR KALANLAR KURTARILDI MI?

    Gaziantep'te dün öğle saatlerinden bu yana yoğun Kar yağışı etkilsini sürdürüyor. Tarsus-Adana-Gaziantep karayolunda çok sayıda kişi mahsur kaldığı ihbar edilmişti.

    GAZİANTEP OSMANİYE KARAYOLUNDA SON DURUM

    Gaziantep'te kar yağışının yolları kapaması nedeniyle bazı vatandaşlar yollarda mahsur kaldı. Kızılay ekipleri, yoğun kar yağışı nedeniyle Gaziantep-Osmaniye karayolunda mahsur kalan vatandaşlara sıcak içecek ve gıda dağıttı.

    Gaziantep Valisi Gül ilk açıklamasında "Gaziantep 112 kriz merkezinde süreci takip ediyoruz. Karayolları kayan araçları kaldırmak için çalışma yapıyor. Şehir dışına araçların gidişi durduruldu. Konaklamak isteyenleri anlaşmalı otellerimizde misafir ediyoruz." dedi.

    Gül daha sonra "Yollarda çok sayıda araç mahsur kalmış olup kurtarma çalışmaları devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

        SEVİNDİREN HABER GELDİ

        Vali Gül'den yapılan son açıklamada ise güzel haber geldi. Gaziantep Valisi Davut Gül, kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda mahsur kalan 2 bin kişinin kurtarıldığını bildirdi.

        YOL AÇILDI MI?

        Gaziantep Valiliği: "Yol açma çalışmaları aralıksız tüm hızıyla sürüyor." açıklamasında bulundu.
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        Haberler Güncel Nur Dağı nerede, hangi ilde? Son dakika: Nur Dağı'nda mahsur kalanlar kurtarıldı mı? Yol açıldı mı?
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