Nur Dağı nerede, hangi ilde? Son dakika: Nur Dağı'nda mahsur kalanlar kurtarıldı mı? Yol açıldı mı?

Nur Dağı nerede, hangi ilde? Nur Dağı'nda mahsur kalanlar kurtarıldı mı? Yol açıldı mı? soruları yoğun olarak araştırılıyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle vatandaşlar Nur Dağı'nda mahsur kaldı. Dün geceden beri çalışmalar yapılıyor ve mahsur kalanları kurtarmak için ekipler canla başla çalışıyor. Son olarak Gaziantep Valisi Davut Gül'den önemli açıklamalar geldi. İşte sosyal medyayı sallayan olaya ilişkin gelişmeler....