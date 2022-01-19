Nur Dağı nerede, hangi ilde? Son dakika: Nur Dağı'nda mahsur kalanlar kurtarıldı mı? Yol açıldı mı?

Nur Dağı nerede, hangi ilde? Nur Dağı'nda mahsur kalanlar kurtarıldı mı? Yol açıldı mı? soruları yoğun olarak araştırılıyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle vatandaşlar Nur Dağı'nda mahsur kaldı. Dün geceden beri çalışmalar yapılıyor ve mahsur kalanları kurtarmak için ekipler canla başla çalışıyor. Son olarak Gaziantep Valisi Davut Gül'den önemli açıklamalar geldi. İşte sosyal medyayı sallayan olaya ilişkin gelişmeler....
GAZİANTEP OSMANİYE KARAYOLUNDA SON DURUM
Gaziantep'te kar yağışının yolları kapaması nedeniyle bazı vatandaşlar yollarda mahsur kaldı. Kızılay ekipleri, yoğun kar yağışı nedeniyle Gaziantep-Osmaniye karayolunda mahsur kalan vatandaşlara sıcak içecek ve gıda dağıttı.
Gaziantep Valisi Gül ilk açıklamasında "Gaziantep 112 kriz merkezinde süreci takip ediyoruz. Karayolları kayan araçları kaldırmak için çalışma yapıyor. Şehir dışına araçların gidişi durduruldu. Konaklamak isteyenleri anlaşmalı otellerimizde misafir ediyoruz." dedi.
Gül daha sonra "Yollarda çok sayıda araç mahsur kalmış olup kurtarma çalışmaları devam etmektedir." ifadelerini kullandı.