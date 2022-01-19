Mazot ve benzin donma dereceleri nedir? Benzin ve mazot donar mı? Benzin, motorin özellikleri nelerdir?

BENZİNİN ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Petrolün damıtılması ile beraber elde edilen yakıtlardan bir tanesidir. Günümüz itibariyle dünyadaki önemli enerjilerden biridir. Özellikle otomobiller için vazgeçilmez enerjilerden bir tanesi olarak gösterilir. Petrol üreten ülkelerin, neredeyse tamamında petrol ve türevlerinin ucuz olduğu için benzin tüketimi yaygındır. Özellikle otomobiller için vazgeçilmez enerjilerden biridir. Petrol üreten ülkelerde, petrol ve türev ürünlerin ucuz olduğundan dolayı tüketimi yaygın olarak kullanılır. Enerji yönünden dışa bağımlı ülkelerde ise Dizel ve Otogazlar yani benzine oranla ucuz yakıtlar kullanılır.

Benzinin kendine göre has özellikleri bulunur. Genel olarak özellikleri taşımayan benzin, araçlara zarar verir. Uçucu bir madde olan benzin, oksijenle birleşirse ve açık olursa havada durur. Bir müddetin ardından azalarak kaybolur. Sudan daha az hafif madde olduğu bilinir. 1 litre su 1 kilogram gelirken, 1 litre benzin yaklaşık 879 gram ağırlığındadır. Yani suya oranla litrede 121 gram daha azdır. Benzinin kaynama noktası 32 ile 210 derecedir. Mazota oranla daha yanıcı bir maddedir. Alev ile yakınlık kurarsa, alev alır. İçerisinde 120'den fazla hidrokarbon vardır. Özellikle kış aylarında donma derecesinin düşük olması ile soğuk bölgelerde diğer yakıtlara oranla daha çok tercih edilir. İçten yanmalı motorlarda daha geliştirilmiştir. Benzin, petrolden elde edilen bir yakıttır. Günümüzde en yaygın olarak kullanılan enerji çeşididir. Oda sıcaklığında kolayca buharlaşabilir. Bu sebeple, kapalı ve güvenli bir kapta saklanması gerekir. Hava alan bir kapta benzin zamanla kendiliğinden uçabilir.