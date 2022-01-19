Muğla'da hayvanları telef ettikleri iddiasıyla 2 köpeği tüfekle öldüren çiftçi gözaltında

İddiaya göre, Yalıkavak Mahallesi'nde çiftçilik yapan E.G, tarlasındaki ağılına geldiğinde 10'dan fazla koyununu telef olmuş halde buldu. E.G, sürüsünü telef ettikleri gerekçesiyle bölgedeki 2 köpeği tüfekle ateş edip öldürdü.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve Bodrum Belediyesi ekipleri sevk edildi. Tüfeğine el konulan çiftçi gözaltına alındı.

Emniyette ifadesi alınan E.G, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Telef olan köpekler Bodrum Belediyesi görevlilerince bulundukları alandan kaldırılırken, koyunların köpek saldırısında telef olup olmadıklarının anlaşılması için inceleme başlatıldı.