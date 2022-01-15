HDPKK Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in 2016'da da terörist Volkan Bora ile buluştuğu ortaya çıktı

Yapılan incelemeler ve HTS kayıtları da H.D'nin bu beyanlarını doğruladı. Arama ve sinyal kayıtlarını içeren HTS raporlarına göre, Güzel iki kez Adıyaman'a gitti. İlk gidiş tarihi 21 Mayıs 2016'da 7 kez H.D. ile telefon irtibatı kuran Güzel'in telefonu son olarak akşam saatlerinde, terörist Bora'nın 2017'de etkisiz hale getirildiği Akçalı kırsalında sinyal verdi ve 22 Mayıs 2016 akşam saatlerine kadar herhangi bir baz istasyonundan sinyal alınmadı.

Güzel, 5 Haziran 2016'da da Adıyaman'a gitti.

Cep telefonu sinyali akşam saatlerinde kesildi, 6 Haziran 2016 akşam saatine kadar hiçbir baz istasyonundan sinyal alınmadı. Güzel, 5 Haziran 2016'da da H.D. ile 11 kez telefonla iletişim kurdu.

HDP'li Semra Güzel, terörist Volkan Bora ile PKK kampındaki fotoğraflarının ortaya çıkmasının ardından HDP resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, Bora'nın sözlüsü olduğunu belirtmişti.

Güzel, "2013-2015 yılları arasında başlatılan çözüm ve barış sürecinin olumlu havası içerisinde çocuklarını, annelerini, babalarını ve sevdiklerini görmeye çalışan birçok kişi gibi ben de Volkan Bora'ya ulaşmaya çalıştım. Bahsi geçen bölgeye gittiğimde iki kadın tarafından karşılandım. Bana güvenlik koşulları nedeniyle kendi kıyafetlerinden giymem gerektiği söylendi. Bir süre bekledikten sonra orada olduğunu öğrendim ve görüştük. İşte basına servis edilen fotoğraflar bu görüşmeye ait fotoğraflardır." açıklamasında bulunmuştu.