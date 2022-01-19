Marmaris Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleriyle tartışıp kendini yakan kömür satıcısının oğlundan flaş sözler: Alan belediyeye ait değil!

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yıllardır mangal kömürü satarak geçimini sağlayan ve Beldibi'nde kiraladığı boş bir arsayı depo olarak kullanan 63 yaşındaki Süleyman Ekici, defalarca gelerek arsayı boşaltmasını isteyen zabıta ekiplerinin baskısına daha fazla dayanamadı, zabıta ekiplerinin gözleri önünde üzerine benzin dökerek kendini ateşe veren talihsiz adam kaldırıldığı hastanede can verdi.