Marmaris Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleriyle tartışıp kendini yakan kömür satıcısının oğlundan flaş sözler: Alan belediyeye ait değil!
Muğla Marmaris'te CHP'li belediyenin zabıta ekiplerine kızıp kendisini benzin dökerek yakan esnaf Süleyman Ekici'nin oğlu Nuri Ekici dikkat çeken detayı açıkladı. Alanın belediyeye ait olmadığını öne süren Nuri Ekici, "Ben orayı Osman Tuğcu'dan kiraladım. Tuğcu, 'Burası benim' dedi.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde yıllardır mangal kömürü satarak geçimini sağlayan ve Beldibi'nde kiraladığı boş bir arsayı depo olarak kullanan 63 yaşındaki Süleyman Ekici, defalarca gelerek arsayı boşaltmasını isteyen zabıta ekiplerinin baskısına daha fazla dayanamadı, zabıta ekiplerinin gözleri önünde üzerine benzin dökerek kendini ateşe veren talihsiz adam kaldırıldığı hastanede can verdi.
SIK SIK GELİYORLARDI
Marmaris'te mangal kömürü satarak geçimini sağlayan Süleyman Ekici, yıllardır Beldibi Mahallesi'ndeki boş bir arsayı depo olarak kullanıyordu.
CHP'li Marmaris Belediyesi son zamanlarda Ekici'nin arsayı boşaltmasını isteyerek sık sık zabıta göndermeye başladı.
Yeni Asır'ın haberine göre; Marmaris Belediyesi zabıta ekipleri, önceki akşam saatlerinde kamyonlarla gelerek bu defa arsadaki çuvallarda bulunan mangal kömürlerini almak istedi.