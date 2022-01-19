Başkan Erdoğan'ın muhtar maaşlarını 4 bin 250 liraya yükseltme kararı muhtarları sevindirdi



Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Karacakılavuz Mahallesi Muhtarı Mehmet Canki de, Erdoğan'ın muhtarlara verdiği müjdeyi, oğlundan öğrendiğini söyledi.





Yapılacağı açıklanan zamla rahat bir nefes alacaklarını söyleyen Canki, "Muhtar maaşının 4 bin 250 liraya yükseltilmesi bizi çok sevindirdi. Zaten Cumhurbaşkanımızın dışında bizi düşünen yok. Allah devletimizden razı olsun. Bu zam bizim için çok iyi oldu. İhtiyaçlarımızı daha rahat şekilde karşılayacağız." değerlendirmesini yaptı.