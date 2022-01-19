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    • 19.01.2022 16:15
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    • 19.01.2022 16:28
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    Başkan Erdoğan'ın muhtar maaşlarını 4 bin 250 liraya yükseltme kararı muhtarları sevindirdi

    Başkan Erdoğan, muhtar maaşlarını asgari ücret seviyesine, 4 bin 250 liraya yükseltme kararı aldıklarını açıkladı. Erdoğan'ın muhtar maaşlarına zam yapılacağını açıklaması muhtarları sevindirdi. Erdoğan'a teşekkür eder muhtarlar, bunun muhtarlara verilen değerin bir göstergesi olduğunu ifade etti.

    Zam kararı muhtarları sevindirdi

    Başkan Erdoğan, Beştepe'de muhtarlara zam müjdesi verdi. Erdoğan, "Muhtar maaşlarının asgari ücretin altında kalmasına gönlümüz razı olmadı. Yaptığımız değerlendirme sonunda muhtar maaşlarını asgari ücret seviyesine, yani 4 bin 250 liraya yükseltme kararı aldık" dedi.

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    MUHTARLARDA BÜYÜK SEVİNÇ
    Erdoğan'ın muhtar maaşlarına zam yapılacağını açıklaması Trakya'daki muhtarları sevindirdi.

    Edirne Köy ve Mahalle Muhtarları Federasyonu Başkanı Sedat Tosun, Başkan Erdoğan'ın, Beştepe'deki Muhtarlarla Buluşması sırasında muhtar maaşlarını asgari ücret seviyesine, 4 bin 250 liraya yükseltme kararı aldıklarını açılamasını federasyonda televizyondan izlediklerini, kararı memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

    Erdoğan'a muhtarlar adına teşekkür eder Tosun, bunun muhtarlara verilen değerin bir göstergesi olduğunu ifade etti.

    Kentin tek kadın muhtarı Medrese Ali Bey Mahallesi Muhtarı Nesrin Günday, Erdoğan'a teşekkür ederek, "Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ederiz, saygılar, sevgiler sunuyoruz. Kendisini Muhtarlar Konağımızda izledik. Görevimizi layıkıyla yapıyoruz, yapmaya devam ediyoruz." dedi.

    Nişancıpaşa Mahallesi Muhtarı İrfan Deniz, Başkan Erdoğan'a teşekkür ettiklerini belirtti.

    Kendisinin emekli olduğunu bir emekli maaşının da muhtarlık maaşından geleceğini ifade ederek, "Allah bin bereket versin. Cumhurbaşkanımıza Allah ömürler versin. Allah ömrünü uzun etsin. Teşekkür ederiz. Çok memnunuz." diye konuştu.

        KIRKLARELİ VE TEKİRDAĞLI MUHTARLAR
        Kırklareli Doğu Mahallesi Muhtarı Arzu Yıldırım, her zaman sahada olan muhtarları alınan kararın maddi olarak rahatlatacağını dile getirerek teşekkür etti.


        Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Karacakılavuz Mahallesi Muhtarı Mehmet Canki de, Erdoğan'ın muhtarlara verdiği müjdeyi, oğlundan öğrendiğini söyledi.


        Yapılacağı açıklanan zamla rahat bir nefes alacaklarını söyleyen Canki, "Muhtar maaşının 4 bin 250 liraya yükseltilmesi bizi çok sevindirdi. Zaten Cumhurbaşkanımızın dışında bizi düşünen yok. Allah devletimizden razı olsun. Bu zam bizim için çok iyi oldu. İhtiyaçlarımızı daha rahat şekilde karşılayacağız." değerlendirmesini yaptı.

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        Zam kararı muhtarları sevindirdi
        Haberler Güncel Başkan Erdoğan'ın muhtar maaşlarını 4 bin 250 liraya yükseltme kararı muhtarları sevindirdi
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